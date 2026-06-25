“ทักษิณ” เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพวันสุดท้าย “พล.ต.ท.ชัจจ์” อดีต รมช. ยุค “ยิ่งลักษณ์”
ทักษิณ เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ พล.ต.ท.ชัจจ์ หลังจากที่ พล.ต.ท.ชัจจ์ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569
น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความระบุว่า “ท่านทักษิณ เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ “พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คืนสุดท้าย ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร” โดยจากภาพมี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร ร่วมพิธีด้วย
สำหรับ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569 รวมอายุได้ 83 ปี
พล.ต.ท.ชัจจ์ เป็นชาวอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในราชการตำรวจคือผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) ต่อมาปลดเกษียณ ได้เข้ามาทำงานการเมืองร่วมกับพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย
ก่อนได้รับแต่งตั้งตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกจากนี้ยังเคยนั่งเก้าอี้รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกดว้ย
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