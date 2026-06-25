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แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 6.9 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 6.9 บริเวณชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.9 ที่ชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น
โดยแผ่นดินไหวลูกดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 7.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีความลึก 50 กิโลเมตร
อย่างไรก็ดีไม่มีแจ้งเตือนภัยสึนามิ และในขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากนี้ญี่ปุ่นจะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป พร้อมย้ำว่าหากจำเป็นต้องมีภารกิจช่วยเหลือให้มุ่งเน้นถึงชีวิตคนก่อน
หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
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