พบผู้ป่วยอีโบลารายแรกในประเทศฝรั่งเศส เป็นแพทย์กลับจากคองโก
พบผู้ป่วยอีโบลารายแรกในประเทศฝรั่งเศส เป็นแพทย์กลับจากคองโก สั่งกักตัวและติดตามผู้ใกล้ชิดแล้ว ชี้โอกาสแพร่เป็นวงกว้างในยุโรปยังต่ำ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า ประเทศฝรั่งเศสพบผู้ป่วยโรคอีโบลารายแรก เป็นแพทย์ที่เดินทางไปทำภารกิจด้านมนุษยธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวถูกกักตัวและทางการได้ติดตามผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับแพทย์คนดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางการฝรั่งเศสระบุว่าโอกาสที่เชื้อจะระบาดเป็นวงกว้างในยุโรปถือว่าต่ำ
ขณะที่นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนก พร้อมระบุด้วยว่าในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยอีโบลาน้อยกว่า 30 รายนอกทวีปแอฟริกา
ขณะที่ยอดผู้ป่วยอีโบลาในคองโกนั้นปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อและมากกว่า 1,000 ราย และคร่าชีวิตไปแล้ว 267 ศพ โดยจำนวนผู้ป่วยนั้นถือว่าเป็นการพบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนเดียว
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