แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา 2 ลูก ระดับ 7.2 และ 7.5 หวั่นยอดผู้เสียชีวิตอาจถึงแสน
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา 2 ลูก ระดับ 7.2 และ 7.5 สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ประเมินมีโอกาสยอดตายอาจถึงหมื่นหรือแสน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว 2 ลูกในเวเนซุเอลา ระดับ 7.2 และ 7.5 ในพื้นที่เมืองมอนตัลบัน ใกล้กรุงคารากัส เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.04 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้ตึกถล่มลงมาหลายจุด
โดยแผ่นดินไหวลูกนี้ยังทำให้มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิในเวเนซุเอลา อารูบา และให้เฝ้าระวังในปัวโตริโก และ เวอร์จิน ไอซ์แลนด์
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ทว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและอาจจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกอีก โดยทาง USGS ระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 ศพ ร้อยละ 44 และมากกว่า 100,000 ศพ ร้อยละ 33
ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเป็นวันหยุดประจำชาติของเวเนซุเอลา ทำให้มีประชาชนอยู่บ้านเรือนจำนวนมาก
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