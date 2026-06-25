“จ่าพิชิต” ผ.อ.กองยุทธศาสตร์ วิเชียรบุรี ยื่นลาออกแล้ว เซ่นโกงสอบท้องถิ่น
จ่าพิชิต ผ.อ.กองยุทธศาสตร์ วิเชียรบุรี ยื่นลาออกแล้ว เซ่นโกงสอบท้องถิ่น หลังพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่วิเชียรบุรีสอบผ่านมากกว่า 30 คน
จากกรณีที่ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำกำลังตรวจค้น หลังได้รับร้องเรียนกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้านนั้น
ล่าสุดเพจ ซ้อเปา ออกมาเปิดเผยว่า “Breaking News จ่าพิชิต ผ.อ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซุ่มเงียบลาออก หนีการตรวจสอบปมสอบท้องถิ่น ขณะที่ชื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลวิเชียรบุรีโผล่สอบผ่านกว่า 30 คน”
ทั้งนี้สำนักข่าว Workpoint รายงานเพิ่มเติมว่า นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี กำกับดูแล สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง โดยให้ข้อมูลว่า จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้ติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยแสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการ นั้นเป็นเรื่องจริง แต่ยังไม่เข้ามายื่น โดยคาดการณ์ว่า ผอ.พิชิต ฯ จะเข้ายื่นลาออก ภายใน 1-2 วันนี้
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