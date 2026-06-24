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ด่วนที่สุด! สถ. สั่งเบรกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ เซ่นพิษทุจริตแก้กระดาษคำตอบแลกเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 18:08 น.
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ด่วนที่สุด! สถ. ชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่น บัญชี 16 มิ.ย. ไม่ต้องรายงานตัว 1 ก.ค. นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งระงับการบรรจุตามบัญชีลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ทุกตำแหน่งทั่วประเทศ หลังนายกฯ สั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่น ปี 68 จากปมทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 อย่างกะทันหัน หลังหน่วยงานตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบครั้งใหญ่

สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) แถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ถึงปฏิบัติการบุกตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่าถูกใช้เป็นสถานที่ในการ “แก้ไขกระดาษคำตอบ” เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อผลสอบ

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้กระทำความผิดจำนวนมาก โดยระบุตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ “นาย พ.” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยสั่งการให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีเดิมไปก่อน และให้รีบแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 นี้ออกไป

ทั้งนี้ สถ. ระบุเหตุผลในคำสั่งชะลอการบรรจุว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลายความเคลือบแคลงสงสัยของสาธารณชนจากกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เอกสารฉบับเต็ม

เรื่อง การชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๗๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ โดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ กรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับ “แก้ไขกระดาษคำตอบ” เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงิน โดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ นาย พ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)
(นายธนนท์ พรรพีภาส) รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองบุคคลท้องถิ่น กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraband@dla.go.th

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 18:08 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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