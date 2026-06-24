หวยลาว

ตรวจหวยลาว 24 มิ.ย. 69 เจาะสถิติหวยวันพุธ ลุ้นโชคเลขตำราสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 20:30 น.
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หวยลาว 24 มิ.ย. 69

ตรวจหวยลาว 24 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา เปิดสถิติหวยออกวันพุธ 15 งวด พร้อมเลขเด็ดตำราสัตว์

กองสลาก สปป.ลาว ออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Laolottery Live ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบ หากไม่สะดวกรับชมผ่านหน้าจอ ติดตามรายงานผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ทันที

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 24 มิถุนายน 2569

  • เลข 6 ตัว : 618102
  • เลข 5 ตัว : 18102
  • เลข 4 ตัว : 8102
  • เลข 3 ตัว : 102
  • เลข 2 ตัว : 02

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์

แนวทางเลขเด็ดจากตำราสัตว์ประจำงวดนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ม้า (12), เสือ (86) และ ช้าง (53)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : แมว (14), หนู (55) และ กบ (64)

สถิติหวยลาวออกวันพุธ ย้อนหลัง 15 งวด

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
17 มิถุนายน 2569 843303 43303 3303 303 03
10 มิถุนายน 2569 674557 74557 4557 557 57
3 มิถุนายน 2569 390549 90549 0549 549 49
27 พฤษภาคม 2569 680172 80172 0172 172 72
20 พฤษภาคม 2569 962377 62377 2377 377 77
13 พฤษภาคม 2569 220572 20572 0572 572 72
6 พฤษภาคม 2569 374260 74260 4260 260 60
29 เมษายน 2569 897768 97768 7768 768 68
22 เมษายน 2569 288257 88257 8257 257 57
8 เมษายน 2569 198977 98977 8977 977 77
1 เมษายน 2569 396810 96810 6810 810 10
25 มีนาคม 2569 841971 41971 1971 971 71
18 มีนาคม 2569 504329 04329 4329 329 29
11 มีนาคม 2569 845181 45181 5181 181 81
4 มีนาคม 2569 412958 12958 2958 958 58

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 20:30 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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