หวยลาว
ตรวจหวยลาว 24 มิ.ย. 69 เจาะสถิติหวยวันพุธ ลุ้นโชคเลขตำราสัตว์
ตรวจหวยลาว 24 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดสลากพัฒนา เปิดสถิติหวยออกวันพุธ 15 งวด พร้อมเลขเด็ดตำราสัตว์
กองสลาก สปป.ลาว ออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Laolottery Live ทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบ หากไม่สะดวกรับชมผ่านหน้าจอ ติดตามรายงานผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ทันที
ผลหวยลาวพัฒนา งวด 24 มิถุนายน 2569
- เลข 6 ตัว : 618102
- เลข 5 ตัว : 18102
- เลข 4 ตัว : 8102
- เลข 3 ตัว : 102
- เลข 2 ตัว : 02
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์
แนวทางเลขเด็ดจากตำราสัตว์ประจำงวดนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ม้า (12), เสือ (86) และ ช้าง (53)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : แมว (14), หนู (55) และ กบ (64)
สถิติหวยลาวออกวันพุธ ย้อนหลัง 15 งวด
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|17 มิถุนายน 2569
|843303
|43303
|3303
|303
|03
|10 มิถุนายน 2569
|674557
|74557
|4557
|557
|57
|3 มิถุนายน 2569
|390549
|90549
|0549
|549
|49
|27 พฤษภาคม 2569
|680172
|80172
|0172
|172
|72
|20 พฤษภาคม 2569
|962377
|62377
|2377
|377
|77
|13 พฤษภาคม 2569
|220572
|20572
|0572
|572
|72
|6 พฤษภาคม 2569
|374260
|74260
|4260
|260
|60
|29 เมษายน 2569
|897768
|97768
|7768
|768
|68
|22 เมษายน 2569
|288257
|88257
|8257
|257
|57
|8 เมษายน 2569
|198977
|98977
|8977
|977
|77
|1 เมษายน 2569
|396810
|96810
|6810
|810
|10
|25 มีนาคม 2569
|841971
|41971
|1971
|971
|71
|18 มีนาคม 2569
|504329
|04329
|4329
|329
|29
|11 มีนาคม 2569
|845181
|45181
|5181
|181
|81
|4 มีนาคม 2569
|412958
|12958
|2958
|958
|58
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