ดอกบัวคู่ เอาจริง! สั่งแบนตลอดชีพ นักวิ่งสวมหมายเลข BIB รับรางวัลแทนคนอื่น
ดอกบัวคู่ ดำเนินคดี-ตัดสิทธิ์ ทุกการแข่งขัน นักวิ่งสวม BIB รับรางวัลแทนคนอื่น พร้อมเรียกคืนเงินรางวัลมอบให้นักวิ่งตัวจริง
เพจเฟซบุ๊ก ดอกบัวคู่ รายงานว่า จากกรณีที่มีนักวิ่งทำผิดกติกาโดยมีการสวมหมายเลข BIB ของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าเส้นชัยแทนผู้สมัครจริง ในงาน 49 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมานั้น
วันนี้ทางนักวิ่งผู้ที่ทำผิดกติกาดังกล่าว เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทีมงานผู้จัดการแข่งขัน เพื่อส่งมอบเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์ที่ระลึกคืนให้กับทีมผู้จัดการแข่งขัน และยอมรับในการกระทำความผิดในครั้งนี้โดยมีเจตนากระทำความผิดที่ชัดเจน และยินยอมเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมายและพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการสืบสวนต่อไป
ทางทีมผู้จัดได้ดำเนินตามมาตรการแล้ว มีดังนี้
1. ทางทีมผู้จัดงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
2. ทางทีมผู้จัดงานได้เรียกคืนของรางวัลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
3. ทางทีมผู้จัดงานได้แจ้งตัดสิทธิ์ผลการแข่งขันของผู้ที่กระทำผิดกติกาเรียบร้อยแล้ว และไม่อนุญาตให้บุคคลที่กระทำความผิดโดยตรงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมการแข่งขันในทุกฤดูกาลการแข่งขันงานวิ่ง ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน
4. ทางผู้จัดงานได้ทำการปรับเลื่อนลำดับผู้เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกาในรุ่นอายุดังกล่าวขึ้นมาใหม่ และได้ประสานไปยังนักวิ่งที่ติดอันดับทุกท่านเพื่อส่งมอบเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกให้กับนักวิ่งทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขออภัยต่อผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าทางทีมผู้จัดงานจะดำเนินการจัดการแข่งขันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
พร้อมกันนี้ คณะผู้จัดงานจะนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรการตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการติดตามนักวิ่งที่มีลุ้นอันดับรางวัลให้เข้มงวดยิ่งขึ้นในการจัดงานครั้งต่อไป
ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่แจ้งข้อมูล ให้ความร่วมมือ และร่วมกันรักษามาตรฐานของการแข่งขันให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
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