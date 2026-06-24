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เดือด! บุกยิงบ้านนายหน้าสอบท้องถิ่น แฉปมเบี้ยวคืนเงิน จ่ายแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:24 น.
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เดือด! บุกยิงบ้านนายหน้าสอบท้องถิ่น แฉปมเบี้ยวคืนเงิน จ่ายแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ

มือปืนบุกยิงบ้านประธานสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง คาดชนวนเหตุจากความขัดแย้งทวงคืนเงินค่านายหน้าสอบท้องถิ่น 3.5 แสนบาท หลังเหยื่อจ่ายเงินแต่สอบไม่ติด ด้านเจ้าตัวเผ่นหนี ขณะที่ชาวบ้านแฉซ้ำเป็นเพียงตัวแทนเก็บเงินส่งต่อขบวนการใหญ่

จากกระแสข่าวอื้อฉาวกรณีการทุจริตผลสอบท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจไซเบอร์เพิ่งบุกทลายขบวนการแก้ไขข้อสอบในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ล่าสุดประเด็นนี้ได้ลุกลามกลายเป็นเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้แล้ว

เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนบุกยิงถล่มบ้านพักของประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งจนได้รับความเสียหาย ขณะที่ตัวประธานสภาคนเป้าหมายได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว

รายงานข่าวระบุว่า ชนวนเหตุของการบุกยิงครั้งนี้มาจากความขัดแย้งเรื่องการทวงคืนเงินค่านายหน้าฝากเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าสอบหลายรายยอมจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน 350,000 บาท (จากยอดเต็ม 650,000 บาท) เพื่อแลกกับการมีชื่อสอบผ่าน แต่เมื่อประกาศผลกลับพบว่าไม่มีรายชื่อตามที่ตกลงกันไว้

กลุ่มผู้เสียหายซึ่งมีมากกว่า 50 คน ประกอบไปด้วยข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายกเทศบาล และนักการเมืองท้องถิ่น ได้พยายามทวงถามเงินคืน บางรายได้รับเงินคืนแต่ถูกหักค่าดำเนินการไป 50,000 บาท ขณะที่ประธานสภาเทศบาลตำบลที่ถูกยิงบ้าน กลับไม่มีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ พบเพียงมารดาวัย 76 ปี ซึ่งออกมายืนยันว่าไม่เชื่อว่าลูกชายของตนจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าฝากเข้ารับราชการ เพราะหากทำจริงลูกชายคงมีฐานะร่ำรวยไปนานแล้ว

ในทางกลับกัน ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลยืนยันว่าเหตุการณ์บุกยิงบ้านนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ถูกปิดข่าวเงียบ พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประธานสภาคนนี้ทำหน้าที่เป็นเพียงคนรวบรวมเงิน เพื่อส่งต่อให้นายหน้าอีกคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกัน ก่อนจะส่งเม็ดเงินทั้งหมดไปยังขบวนการใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:24 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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