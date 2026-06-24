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มศว ร่อนแถลงการณ์ ชี้แจงจัดสอบท้องถิ่น ยันทำตามหน้าที่สุจริต พร้อมให้ความร่วมมือ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:16 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:16 น.
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มศว ร่อนแถลงการณ์ ชี้แจงจัดสอบท้องถิ่น ยันทำตามหน้าที่สุจริต พร้อมให้ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่อนแถลงการณ์ ชี้แจงจัดสอบท้องถิ่น ยันทำตามหน้าที่สุจริต ยึดหลักความถูกต้อง พร้อมให้ความร่วมมือ

24 มิ.ย. 2569 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกแถลงการณ์เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอชี้แจงในกรณี “จ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยทาง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเสร็จสิ้นกระบวนการและทางผู้ว่าจ้างงานได้รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการจัดสอบ การบริหารจัดการข้อสอบ การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมมาตรฐานสนามสอบ ตลอดจนกระบวนการประมวลผลและรายงานผลการสอบ โดยมีระบบควบคุมภายในและมาตรการกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นกลางทางวิชาการ โดยไม่สนับสนุนหรือยินยอมต่อการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบแข่งขัน และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง

แถลงการณ์ประเด็นการสอบท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:16 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:16 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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