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สาเหตุเศร้า เด็ก 17 ยอมทน แม่บังคับรับแขกซาดิสต์ หาเงินซื้อยาให้พ่อเลี้ยง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 25 มิ.ย. 2569 09:31 น.
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กัน จอมพลัง ลุยช่วยลูกสาว 17 แม่บังคับค้าประเวณี

กัน จอมพลัง เปิดสาเหตุเด็ก 17 ปี แม่บังคับถ่ายคลิปเสียว รับแขกฝรั่งซาดิสต์ หาเงินให้พ่อเลี้ยง ยอมรับทำเพราะห่วงน้อง หวั่นเจอชะตากรรมเดียวกัน

หลังจากที่ กัน จอมพลัง เข้าช่วยเหลือลูกสาววัย 17 ปี หลังแม่บังคับถ่ายคลิปอนาจารและส่งไปค้าประเวณีกับชาวต่างชาติต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี กระทั่งตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ขออนุมัติศาลออกหมายจับรวม 3 หมาย นำกำลังบุกจับกุมแม่ พ่อเลี้ยง และชาวต่างชาติ ในข้อหาค้ามนุษย์และผู้จัดหาเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด กัน จอมพลัง เล่าจุดเริ่มต้นของการเข้าช่วยเหลือเกิดจากแม่ไล่ลูกสาวไปหาซื้อยาเสพติดมาให้พ่อเลี้ยง พร้อมสั่งให้หาเงิน 800 บาทกลับมาให้ได้โดยไม่สนวิธี ลูกสาวจึงตัดสินใจทักข้อความไปขอความช่วยเหลือจากตน กัน จอมพลังจึงส่งทนายโรสลงพื้นที่ไปพูดคุยและรวบรวมหลักฐาน ซึ่งลูกสาวเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ทั้งหมด โดยทีมงานมอบเงินติดตัวไว้ให้ส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้แม่และพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเมื่อกลับถึงบ้าน

จากการสอบถามพบว่าเด็กอดทนมาตั้งแต่อายุ 14 ปี แม่บังคับให้ถ่ายคลิปลับเพื่อแลกเงิน โดยบางคลิปแม่ร่วมมีสัมพันธ์ด้วยและเป็นคนกำหนดท่าทางให้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังส่งลูกสาวไปรับแขกชาวต่างชาติมากถึงวันละ 4 คน เพื่อหาเงิน ระยะหลังเริ่มรับงานจากกลุ่มซาดิสต์เพื่ออัปราคา ลูกค้าต่างชาติทำร้ายร่างกาย กัด และบังคับให้กินอ้วก แต่แม่สั่งให้ลูกสาวทนเพื่อแลกกับเงิน

สาเหตุที่เด็กสาวทนทุกข์มานานและไม่ยอมหนี เป็นเพราะห่วงน้องวัย 6 ขวบ และ 3 ขวบ กลัวว่าแม่จะส่งน้อง ๆ ไปรับชะตากรรมเดียวกัน เนื่องจากอดีตแม่เคยบังคับน้องสาวของตัวเองให้ทำเรื่องแบบนี้มาแล้ว แต่พอน้องสาวแม่หนีไป แม่จึงหันมาบังคับตนเองแทน เด็กวัย 17 ปีเข้ามาขอความช่วยเหลือเพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนรอดออกไปพร้อมกัน

ส่วนพ่อเลี้ยงรับรู้เหตุการณ์ทุกอย่าง ลูกสาวต้องทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูผู้ชายคนนี้ เพราะแม่หลงรักสามีมาก ยอมให้สามีลงมือทำร้ายร่างกาย

ปัจจุบัน มูลนิธิกัน จอมพลัง ตำรวจ กก.ดส. และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน พาเด็กทุกคนในบ้านออกมาอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กอย่างปลอดภัยแล้ว ทางมูลนิธิพร้อมส่งเสียให้ลูกสาวได้เรียนหนังสือเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมฝากเตือนสังคมให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นเรื่องราวลักษณะนี้ซ่อนตัวอยู่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป

กัน จอมพลัง เผยเคสเด็ก 17 ปี ถูกแม่บังคับทำคลิป
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง อัปเดตเคสเด็ก 17
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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