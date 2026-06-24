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เชฟอ้วน พระราม 5 คือใคร รู้จัก สมเกียรติ อรัญยถาวร เจ้าของร้านดังก่อนจากไป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:10 น.
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เชฟอ้วน พระราม 5 คือใคร รู้จัก สมเกียรติ อรัญยถาวร เจ้าของร้านดังก่อนจากไป
ภาพจาก : Somkeit Aranyatavon

เปิดประวัติ เชฟอ้วน พระราม 5 เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ สาขาบางใหญ่ เชฟที่ออกรายการทีวีหลายช่อง เสียชีวิตช่วงดึก 24 มิ.ย. 2569 ย่านตลิ่งชัน

สมเกียรติ อรัญยถาวร อายุ 44 ปี หรือที่รู้จักกันในฉายา “เชฟอ้วน พระราม 5” เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในช่วงดึกของวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ก่อนที่ชื่อของเขาจะกลับมาอยู่ในความสนใจของคนรักอาหารทั่วประเทศ

สมเกียรติ เป็นเจ้าของร้าน เชฟอ้วน ก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ร้านของเขาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงแบบดั้งเดิมพร้อมเมนูอาหารตามสั่งและอาหารอีสาน โดยเว็บไซต์ Wongnai ระบุว่าลูกค้าสามารถสั่งเดลิเวอรีผ่าน LINE MAN ได้ด้วย

เมนูที่ลูกค้าพูดถึงมากคือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ ทั้งแบบน้ำและแห้ง จุดเด่นอยู่ที่เครื่องในจัดเต็ม ได้แก่ ตับ ไส้ กระเพาะหมู เซ่งจี๊ หมูชิ้น และหมูสับ พร้อมกากหมูเจียวและเกี๊ยวกรอบที่เพิ่มรสสัมผัสให้ชามแห้ง รีวิวใน Wongnai หลายรายการระบุว่าตามมากินเพราะเห็นจากรายการทีวี

นอกจากงานร้านอาหาร เชฟอ้วนยังมีอาชีพเสริมคือการประมูลเลขทะเบียนสวยมาขายทางออนไลน์ มีลูกค้าประจำจำนวนมาก โดยใช้แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก เพจ ร้านเชฟอ้วน ก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่ (@fatchefbangyai) ใช้เป็นช่องทางรับงานเหมานอกสถานที่และสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงด้วย

เปิดประวัติ เชฟอ้วน พระราม 5 เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ สาขาบางใหญ่ เชฟที่ออกรายการทีวีหลายช่อง เสียชีวิตช่วงดึก 24 มิ.ย. 2569 ย่านตลิ่งชัน
ภาพจาก : Somkeit Aranyatavon

ย้อนไทม์ไลน์คืนที่เกิดเหตุ

เวลาประมาณ 03.10 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน รับแจ้งเหตุรถยนต์ไฟฟ้าโอร่า กู๊ดแคท สีขาว เสียหลักพุ่งชนแบริเออร์คอนกรีตบนถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาสาสมัครกู้ภัยใช้เวลากว่า 30 นาทีปั๊มหัวใจผู้ขับขี่ที่ติดอยู่ในรถและหมดสติ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนา แต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเขาออกไปดื่มกินกับเพื่อนในย่านพุทธมณฑลสาย 1 แล้วขับรถกลับบ้านย่านถนนพระราม 5 นนทบุรี เบื้องต้นคาดว่าหลับในขณะขับรถ ตำรวจพบเล่มทะเบียนรถจำนวนมากในรถและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ด้านสำนักข่าว Khaosod และ Thai Rath รายงานตรงกันว่าผู้เสียชีวิตคือสมเกียรติ อรัญยถาวร อายุ 44 ปี เจ้าของร้านเชฟอ้วน ก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่

เชฟอ้วน พระราม 5 ชื่อจริง สมเกียรติ อรัญยถาวร อายุ 44 ปี
ภาพจาก : Somkeit Aranyatavon

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:10 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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