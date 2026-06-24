ชายออสซี่วัย 58 ปี สร้างสถิติกินเนสส์บุ๊ก ตะโกนเสียงดังสุดในโลก ทะลุ 122.4 เดซิเบล
ชายชาวออสเตรเลีย วัย 58 ปี สร้างสถิติกินเนสส์บุ๊ก ตะโกนเสียงดังสุดในโลก ทะลุ 122.4 เดซิเบล เทียบเท่าเสียงเครื่องบินเจ็ต
โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป (Joseph McGrail-Bateup) ช่างล้างแอร์และผู้ประกาศข่าวประจำเมืองกิตติมศักดิ์วัย 58 ปี จากกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สร้างสถิติเป็นบุคคลที่ตะโกนเสียงดังที่สุดในโลก โดยตะโกนคำว่า “now” ซึ่งแปลว่าเดี๋ยวนี้ ด้วยระดับความดังถึง 122.4 เดซิเบล ณ สตูดิโอวิทยุในกรุงแคนเบอร์รา
โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป ทำลายสถิติเดิม 121.7 เดซิเบลของ แอนนาลิซา ฟลานาแกน ครูโรงเรียนชาวไอร์แลนด์เหนือที่ทำไว้เมื่อปี 1994 ครั้งนั้น แอนนาลิซา ฟลานาแกน ตะโกนคำว่า “quiet” หรือแปลว่าเงียบ ระดับความดัง 122.4 เดซิเบลมีความดังมหาศาลเทียบเท่ากับเสียงเลื่อยยนต์ขณะทำงาน เสียงเครื่องบินเจ็ตขณะนำเครื่องขึ้น และเสียงไซเรนรถพยาบาลในระยะใกล้
โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป เผยว่า ต้องตะโกนมากถึง 7 ครั้งกว่าจะสำเร็จ จนทำให้มีอาการเสียงแหบไปนานหลายวัน การทำลายสถิติโลกแบบนี้ไม่สามารถฝึกซ้อมล่วงหน้าได้ และงต้องเก็บเสียงไว้ใช้วันจริงเท่านั้น โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป ดีใจที่แชมป์เก่ายังคงรักษาสถิติผู้หญิงที่เสียงดังที่สุดในโลกไว้ได้ ส่วนตนเองครองตำแหน่งผู้ชายที่เสียงดังที่สุดในโลก
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป ค้นหาข้อมูลผู้ประกาศข่าวประจำเมืองในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดส์แต่ไม่พบข้อมูล จึงเริ่มแข่งขันความดังของเสียงหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศข่าวประจำกรุงแคนเบอร์ราเมื่อปี 2017 โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป ทำหน้าที่ประกาศข่าวตามงานกิจกรรมชุมชน งานโรงเรียน และงานแสดงรถยนต์ภายใต้ฉายา ลอร์ด โจเซฟ
สมาชิกสมาคมผู้ประกาศข่าวประจำเมืองออสเตรเลียรายนี้ชนะการแข่งขันของสมาคมในปี 2024 ด้วยการตะโกนคำว่า “Oyez, Oyez, Oyez” ซึ่งเป็นคำสั่งให้เงียบและตั้งใจฟัง ด้วยระดับเสียง 98 เดซิเบล
ก่อนหน้านี้ โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป เคยทำลายสถิติโลกความเร็วในการยิงธนู 10 ดอกด้วยเวลา 60.03 วินาทีเมื่อปี 2019 ก่อนที่เด็กชายวัย 7 ขวบทำลายสถิติด้วยเวลาที่เร็วกว่า 11.4 วินาที โจเซฟ แมคเกรล-เบตอัป ไม่คิดทวงคืนสถิติยิงธนูและไม่ยึดติดกับการรักษาสถิติการตะโกน โดยมองว่าสถิติมีไว้ทำลาย
ที่มา: CNN
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