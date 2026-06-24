โพสต์สุดท้าย เชฟอ้วน พระราม 5 ก่อนเสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนแบริเออร์
เปิดโพสต์สุดท้าย เชฟอ้วน พระราม 5 ก่อนเสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนแบริเออร์คอนกรีต คาดสาเหตุหลับใน
จากกรณีที่ ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนแบริเออร์คอนกรีตกั้นรางรถไฟ ช่วงสุดทางถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน พบมีผู้ติดอยู่ในรถ 1 ราย ทราบชื่อภายหลัง เชฟอ้วน พระราม 5 หรือ นายสมเกียรติ อรัญยถาวร อายุ 44 ปี เจ้าของร้านเชฟอ้วน ก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยใช้อุปกรณ์งัดรถ นำผู้บาดเจ็บออกมาช่วยเหลือปั๊มหัวใจนานกว่า 30 นาที ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนา แต่เชฟอ้วน พระราม 5 ทนพิษบาดแผลไม่ไหว และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยคาดสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการที่ เชฟอ้วน หลับใน เนื่องจากพบข้อมูลว่า เชฟอ้วนได้เดินทางไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารย่านพุทธมณฑลสาย 1 ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านพักย่านพระราม 5
สาเหตุสลด เชฟอ้วน พระราม 5 ขับรถหลับในชนแบริเออร์ ปั๊มหัวใจ 30 นาที แต่ไร้ปาฏิหาริย์
ล่าสุดทางทีมข่าวได้ลองเข้าไปตรวจสอบในหน้าเฟซบุ๊กของ เชฟอ้วน พระราม 5 พบว่า โพสต์สุดท้ายของเชฟอ้วน ได้ลงรูปคู่กับคนรู้จักท่านหนึ่งหลังจากเดินทางไปร่วมฉลองวันเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (23 มิ.ย. 69)
ส่วนช่วงเย็นวันเดียวกันก่อนที่ เชฟอ้วน พระราม 5 จะไปร่วมงานวันเกิดคนรู้จักเขาได้พาลูกสาวไปเดินซื้อของกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตลาดบางใหญ่ โดยเชฟอ้วนได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาว พร้อมระบุแคปชั่นประกอบน่ารัก ๆ ว่า “ความสุขของสองคนพ่อลูกเย้นนี้ ”ไทยช่วยไทย ตลาดบางใหญ่“” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ทราบข่าวร้ายได้เข้าไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวเชฟอ้วนใต้โพสต์ดังกล่าวกันอย่างล้นหลาม
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อ้างอิงจาก : FB Somkeit Aranyatavon
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