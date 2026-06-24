สาเหตุสลด เชฟอ้วน พระราม 5 ขับรถหลับในชนแบริเออร์ ปั๊มหัวใจ 30 นาที แต่ไร้ปาฏิหาริย์
อาลัย เชฟอ้วน พระราม 5 เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนแบริเออร์ เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนาน 30 นาที ก่อนเสียชีวิต
นายสมเกียรติ อรัญยถาวร อายุ 44 ปี เป็นที่รู้จักในชื่อ เชฟอ้วน พระราม 5 เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่ เชฟอ้วนเพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 24 มิถุนายน 2569
ก่อนเกิดเหตุ เชฟอ้วนเดินทางไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารย่านพุทธมณฑลสาย 1 พอร้านปิดจึงขับรถยนต์ไฟฟ้าสีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครเพื่อกลับบ้านพักย่านถนนพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี
เมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุบนถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เส้นทางตรงนั้นเป็นทางแยกรูปตัวที บังคับให้เลี้ยวซ้าย มีแบริเออร์ปูนกั้นถนนตรงหน้า ตำรวจสันนิษฐานว่าเชฟอ้วนอาจมีอาการหลับใน รถจึงพุ่งเข้าชนแบริเออร์ปูนกั้นรางรถไฟอย่างจังจนหน้ารถพังยับเยิน
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ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเอราวัณ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เจ้าหน้าที่พบเชฟอ้วนติดอยู่บริเวณเบาะนั่งคนขับในสภาพบาดเจ็บสาหัส หมดสติ ร่างกายมีร่องรอยการอัดกระแทกกับคอนโซลรถอย่างรุนแรงจนอวัยวะภายในบอบช้ำ
กู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา เจ้าหน้าที่ทำการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนานกว่า 30 นาที รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนา สุดท้ายเชฟอ้วนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ล่าสุด คนสนิทของ เชฟอ้วน พระราม 5 เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ ณ ศาลา 1 วัดบางค้อ นนทบุรี (ข้างร้านเซฟอ้วน) ดังนี้
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำ
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม (สองจบ)
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2569
- เวลา 10.00 น. ถวายภัตตหารเพล
- เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ
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