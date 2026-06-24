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สาเหตุสลด เชฟอ้วน พระราม 5 ขับรถหลับในชนแบริเออร์ ปั๊มหัวใจ 30 นาที แต่ไร้ปาฏิหาริย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:13 น.
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เชฟอ้วน พระราม 5 เสียชีวิต

อาลัย เชฟอ้วน พระราม 5 เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนแบริเออร์ เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนาน 30 นาที ก่อนเสียชีวิต

นายสมเกียรติ อรัญยถาวร อายุ 44 ปี เป็นที่รู้จักในชื่อ เชฟอ้วน พระราม 5 เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่ เชฟอ้วนเพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 24 มิถุนายน 2569

ก่อนเกิดเหตุ เชฟอ้วนเดินทางไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารย่านพุทธมณฑลสาย 1 พอร้านปิดจึงขับรถยนต์ไฟฟ้าสีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครเพื่อกลับบ้านพักย่านถนนพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี

เมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุบนถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เส้นทางตรงนั้นเป็นทางแยกรูปตัวที บังคับให้เลี้ยวซ้าย มีแบริเออร์ปูนกั้นถนนตรงหน้า ตำรวจสันนิษฐานว่าเชฟอ้วนอาจมีอาการหลับใน รถจึงพุ่งเข้าชนแบริเออร์ปูนกั้นรางรถไฟอย่างจังจนหน้ารถพังยับเยิน

เชฟอ้วน พระราม 5 คือใคร รู้จัก สมเกียรติ อรัญยถาวร เจ้าของร้านดังก่อนจากไป

ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเอราวัณ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เจ้าหน้าที่พบเชฟอ้วนติดอยู่บริเวณเบาะนั่งคนขับในสภาพบาดเจ็บสาหัส หมดสติ ร่างกายมีร่องรอยการอัดกระแทกกับคอนโซลรถอย่างรุนแรงจนอวัยวะภายในบอบช้ำ

กู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา เจ้าหน้าที่ทำการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนานกว่า 30 นาที รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนา สุดท้ายเชฟอ้วนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ล่าสุด คนสนิทของ เชฟอ้วน พระราม 5 เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ ณ ศาลา 1 วัดบางค้อ นนทบุรี (ข้างร้านเซฟอ้วน) ดังนี้

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำ
  • เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม (สองจบ)

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2569

  • เวลา 10.00 น. ถวายภัตตหารเพล
  • เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ

เชฟอ้วน พระราม 5เชฟอ้วน พระราม 5’

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:13 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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