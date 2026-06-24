บันเทิง

บอส ณวัฒน์ ออกโรงป้อง “หนิง” ยันไม่มีความสัมพันธ์กับ “เป๊ก”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 16:28 น.
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บอส ณวัฒน์ ออกโรงป้อง "หนิง" ยันไม่มีความสัมพันธ์กับ "เป๊ก"

บอส ณวัฒน์ เปิดใจหลังโทรหาหนิงโดยตรง ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ได้มีสถานะแฟนหรือเมียน้อย ขณะรอฝ่ายเป๊กออกมาชี้แจงสถานะ

แซ่บไม่พัก! สำหรับประเด็นร้อนสะเทือนวงการบันเทิง ล่าสุด บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงกรณีดราม่าความสัมพันธ์ระหว่าง หนิง และ เป๊ก โดยบอสณวัฒน์คอนเฟิร์มหนักแน่นหลังต่อสายตรงคุยกับสาวหนิงว่า เจ้าตัวยืนยันนั่งยันเป็นลายลักษณ์อักษรเลยว่า ไม่เคยมีซัมติงลึกซึ้ง และไม่ได้เป็นเมียน้อยหรือแฟนของฝ่ายชายแน่นอน

บอสณวัฒน์เผยว่า สไตล์ของพี่เป๊กเป็นคนชอบดูแลน้อง ๆ และสาว ๆ มาตั้งแต่วัยรุ่น อาจจะมีหยอกล้อหรือจีบบ้างเป็นเรื่องปกติของคนรู้จักคนเยอะ ซึ่งกรณีของหนิงก็เป็นไปตามคาแรคเตอร์การดูแลน้อง ๆ ของฝ่ายชายเช่นกัน

งานนี้บอสยังแอบฟาดเบา ๆ ถึง ธัญญ่า ที่ไปเขี่ยประเด็นคอมเมนต์ถามกลางโซเชียลว่า เป็นการกระทำที่อาจจะวู่วามตามอารมณ์ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อหลายฝ่าย ซึ่งเรื่องทำนองนี้เคยมีกลิ่นฮึ่ม ๆ หลังบ้านมาตั้งแต่ตอนประกวดเวทีที่ชลบุรีเมื่อปีที่แล้ว

พร้อมท้าให้เอาหลักฐานมาโชว์ให้ชัดเจนไปเลยว่ามีภาพหลุดบนเตียง หรือแชทนัดเจอกันที่ไหนหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาแม้หนิงจะยอมรับว่าเคยไปเจอกันที่ต่างจังหวัดหรือที่อเมริกาบ้าง แต่ก็แค่ครั้งเดียว และน้องยืนยันว่าไม่มีอะไรเลยเถิดเกินเลยไปกว่านั้นแน่นอน

แต่ที่ทำเอาขาเผือกหูผึ่งสุด ๆ ก็คือบอสณวัฒน์หลุดปากพูดถึง “ตัวละครใหม่” ที่โผล่เข้ามาร่วมวงดราม่า นั่นก็คือ “โย” แฟนเก่าของสาวหนิง ที่ออกมาโพสต์โซเชียลเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ด้วย

งานนี้ความจริงจะเป็นอย่างไร คงต้องรอฟังความจากฝั่ง “พี่เป๊ก” ที่เตรียมตัวออกมายืนยันสถานะให้ชัดเจนอีกครั้ง ขาเผือกเตรียมปูเสื่อรอกันได้เลยจ้า

ถอดเทปบทสัมภาษณ์

บอส ณวัฒน์: “แล้ว พี่เป๊ก เป็นคนที่ใช้คาแรคเตอร์นี้มาตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะ ก็คือ ดูแลน้อง ๆ นะฮะ ดูแลสาว ๆ การดูแลผมมั่นใจนะครับว่า ตามสไตล์พี่เป๊กเนี่ย มันก็มีแหละนะฮะ ที่แบบอาจจะมีจีบบ้าง หยอกบ้าง ล้อบ้างนะครับ (เสียงชัดเจนดีใช่มั้ยครับ) อาจจะมีบ้าง แต่โดย overall แล้ว พี่เป๊กไม่ได้รู้จักคนน้อย ๆ รู้จักคนในจำนวนมาก แล้วพี่เป๊กก็ยืนคาแรคเตอร์แบบนี้มาโดยตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วย อ่า เหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนิงเช่นเดียวกันครับ”

นักข่าว: “แสดงว่าบอสกำลังมองว่า ทางพี่หนิงนะคะ กำลังถูกเป็นเหยื่อใช่มั้ยคะ ของ…”

บอส ณวัฒน์: “เอ่อ หนิงยืนยันนะครับว่า หนิงไม่เคยมีอะไรกับพี่เป๊กนะฮะ ไม่ได้อยู่ในสถานะเมียน้อยและแฟนนะฮะ หนิงยืนยันแบบนี้กับผมเมื่อสักครู่ ก็โทรหาหนิงอีกครั้งนึง หนิงช่วยยืนยันกับพี่แบบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะ ซึ่งพรุ่งนี้ก็รอคุณเป๊กนะฮะ ที่จะยืนยันว่าเป็นสถานะอะไรนะครับ อันนี้ก็รอการพิสูจน์ แต่ว่าสิ่งที่ธัญญ่าเขี่ยประเด็นขึ้นมาโดยการไปถามกลางวงโซเชียลแบบนั้นน่ะ มันก่อให้เกิดความเสียหายกับหลาย ๆ คนนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะ ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มีผลกระทบ แล้วธัญญ่าเองก็ต้องยอมรับนะครับว่า อาจจะวู่วาม หรืออาจจะด้วยอารมณ์แบบไหนไม่ทราบ เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะเกิด ๆ หลายครั้งแล้วนะฮะ ตอนประกวด Universe ชลบุรีปีที่แล้ว มันก็เหมือนจะเกิดนะฮะ มันมีฮึ่ม ๆ อยู่หลังบ้านนะฮะ แล้วก็มันก็จะเกิดหลายรอบ เพราะฉะนั้นก็ให้มันเกิดไป แล้วก็ต้องช่วยกันออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนด้วยว่า มีอะไรที่เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการกระทำใด ๆ ที่มันมากกว่าการที่ได้เจอกันตามที่สาธารณะ มีภาพบนเตียงมั้ยนะ มีเรื่องความสัมพันธ์ มีแชทหลุดมั้ยที่นัดกันไปมีความสุขที่ไหน อย่างไรนะฮะ จากที่ทราบมาก็คือมีไปบ้าง คือการไปที่เจอตามต่างจังหวัดก็มี ต่างประเทศก็ได้นะฮะ แต่ว่าก็มีแค่ครั้งเดียว แต่ทั้งคู่ก็ยืนยันนอนยันนะครับ เราก็จะต้องถือตามคำยืนยันของน้องว่า น้องก็ยืนยันว่าไม่ได้เลยเถิดไปถึงตรงนั้น”

นักข่าว: “บอส คืออย่างงี้ คือบอสอ่ะเชื่อในน้องหนิงมั้ย เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านั้นพี่หนิงเคยออกให้สัมภาษณ์นะคะว่า ไม่ได้ไปกับพี่เป๊ก มีภาพที่เชียงใหม่…”

บอส ณวัฒน์: “เอ่อ หนิงบอกเคยไปนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าไปไหนบ้างนะฮะ อย่างอเมริกาหนิงก็ยอมรับนะฮะ หนิงก็ยอมรับ คือประเด็นผมว่ามันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมานะฮะ ก็คือตัวละครแฟนเก่าของหนิงนะฮะ ตัวละครแฟนเก่าของหนิงผมพูดชื่อได้นะ เพราะอย่างน้อยเค้าก็โพสต์แล้ว คือชื่อ โย ถูกมั้ยฮะ คือโย….”

บอส ณวัฒน์
บอส ณวัฒน์
บอส ณวัฒน์
บอส ณวัฒน์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 16:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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