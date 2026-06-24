เบสท์ คำสิงห์ หลั่งน้ำตาต่อหน้าพ่อสมรักษ์ ถูกตราหน้า ‘ลูกอกตัญญู’ ทั้งที่เป็นเดอะแบกของครอบครัว

เปิดใจครั้งแรก! เบสท์ คำสิงห์ หลั่งน้ำตาต่อหน้าพ่อสมรักษ์ หลังถูกสังคมตราหน้า ‘ลูกอกตัญญู’ ทั้งที่เป็นเดอะแบกของครอบครัว
นับว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่เป็นแบบอย่างน่ายกย่องอย่างมากในเรื่องของความกตัญญูต่อพ่อแม่ สำหรับนักแสดงดัง เบสท์ คำสิงห์ ลูกสาวคนโตของอดีตนักมวยดัง สมรักษ์ คำสิงห์ ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันมาเล่าปมชีวิตในวัยเด็กที่ถูกเพื่อนแซะว่าเกาะพ่อดัง ซ้ำยังถูกสังคมตัดสินว่าเป็นลูกอกตัญญูจากคำสัมภาษณ์ “ไม่ช่วยพ่ออีกแล้วถ้ายังทำผิดอีก” ทั้ง ๆ ที่ตัวเองเป็นเดอะแบกของบ้านมาตลอด ผ่านรายการ Club Friday Show
เบสท์ คำสิงห์ เปิดใจว่า “ตั้งแต่เด็ก ๆ วันเกิดพ่อตนจะถ่ายรูปกับพ่อแล้วลงเฟซบุ๊ก วันนั้นนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงเรียน เพื่อนเดินมาล้อมรอบที่โต๊ะเหมือนจะเข้ามาหาเรื่อง มาตบ หนึ่งในนั้นพูดขึ้นมาว่า ทำไมต้องลงรูปเยอะขนาดนั้น ทำไมต้องอวดพ่อ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ลงรูปกับพ่ออีกเลย โตขึ้นพอมาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยก็มีบางคนในวงการ ก็มาพูดว่าตนไม่มีคาแรกเตอร์”
ส่วนที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นลูกอกตัญญู เบสท์ คำสิงห์ ตอบประเด็นนี้ว่า “รายการนั้นเขาถามมา คือเขาไม่ได้เอาประเด็นจะไม่ช่วยหรือช่วย แค่เราพูดไปแล้วแบบว่า หนูก็บอกพ่อนะต่อไปจะไม่ช่วยแล้ว พอออกไปแบบนั้นคนก็เข้าใจว่าแบบเหมือนตัดพ่อตัดลูกหรือเปล่า พ่อก็โทรมาด่าก่อนเลย
ถ้าถามว่ากังวลไหมที่อยู่ตรงกลางคนเดียวและแบกทุกเรื่อง ก็บอกเลยว่ากังวลอยู่แล้ว การเป็นเดอะแบกเหนื่อยมาก ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกแบบเราเคารพพ่อมาก เพราะว่าพ่อต่อยมวยหาได้ยากกว่าเราอีก พูดแล้วก็จะร้องไห้เรื่องนี้ คือเซนซิทีฟมากเรื่องนี้ คือเรานั่งอยู่แอร์เย็น ๆ แล้วได้เงิน แต่พ่อต่อยมวยกว่าจะได้เงิน เพราฉะนั้นถ้าเรามองว่าเราเหนื่อย หันไปมองพ่อเราว่าเหนื่อยขนาดไหน แล้วเราจะไม่เหนื่อย”
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อ้างอิงจาก : CHANGE2561
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