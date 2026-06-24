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พ่อเหยื่อ ยังติดใจ ติ๊ก ชิโร่ ปมตรวจแอลกอฮอล์ เผย 2 ปีไม่มาขอเจรจา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 16:37 น.
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พ่อผู้เสียชีวิตจี้ปม ติ๊ก ชิโร่ ตรวจแอลกอฮอล์ล่าช้า

พ่อผู้เสียชีวิตเหยื่อ ติ๊ก ชิโร่ ยังติดใจปมตรวจแอลกอฮอล์ล่าช้า เคลียร์ประเด็นเงินเยียวยา 3 ล้านบาท เผยอีกฝ่ายไม่เคยมาติดต่อหรือขอเจรจา

กรณีที่นายมนัสวิน นันทเสน หรือ ติ๊ก ชิโร่ นักร้องชื่อดัง พร้อมทนายความ เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีขับรถตู้ขณะมึนเมา เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 โดยศาลมีคำพิพากษาจำคุก 4 ปี แต่จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ภายหลังการฟังคำพิพากษา นายจีรวัฒน์ ศิวพรพิทักษ์ พ่อของผู้เสียชีวิตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ชี้แจงถึงกรณีที่ศาลระบุว่ามีการชดใช้เยียวยาเบื้องต้นไปแล้ว 3 ล้านบาทว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นการนำเงินหลายก้อนมารวมกัน ได้แก่ เงินจาก พ.ร.บ. ของผู้เสียชีวิต 2 คน คนละ 500,000 บาท (รวม 1 ล้านบาท), เงินช่วยค่าปลงศพและค่ารักษาพยาบาลบางส่วนประมาณ 500,000 บาท, เงินจากการที่ ติ๊ก ชิโร่ เล่นคอนเสิร์ต 1 ล้านบาท และเงินที่นำมาวางศาลเพิ่มเติมในวันนี้อีกประมาณ 500,000 บาท จึงรวมเป็น 3 ล้านบาท

สำหรับประเด็นที่เคยเป็นข่าวว่าทางครอบครัวเรียกร้องเงินสูงถึง 24 ล้านบาท คุณพ่อชี้แจงว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่มีการเรียกร้อง แต่เป็นตัวเลขที่คำนวณในตอนที่ลูกคนที่ 2 ยังไม่เสียชีวิต ทางตำรวจแนะนำให้คำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้พิการไปตลอดชีวิต ตัวเลขต่อเดือนจึงค่อนข้างสูง

แต่หลังจากที่ลูกคนที่ 2 เสียชีวิต ติ๊ก ชิโร่ นำตัวเลข 24 ล้านบาทไปแถลงข่าว ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าครอบครัวเรียกเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งที่ความเป็นจริงไม่ใช่

จากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าแนวทางหลังจากนี้จะตกลงกันได้หรือไม่ คุณพ่อยินดีที่จะเจรจา แต่ที่ผ่านมาเกือบ 2 ปี ติ๊ก ชิโร่ ไม่เคยมาติดต่อหรือขอเจรจาพูดคุยกับทางครอบครัวเลย มีเพียงการโอนเงิน 1 ล้านบาทหลังจบคอนเสิร์ตเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ทางครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจและไม่แฮปปี้กับเจตนาของคู่กรณีที่ผ่านมา ส่วนตัวเลขที่เหมาะสมนั้น คุณพ่อยังไม่อยากพูดถึงในตอนนี้ ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ประเด็นสำคัญที่คุณพ่อยังคงติดใจ คือ การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในวันเกิดเหตุ ติ๊ก ชิโร่ ไม่ได้เป่าแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุ และไม่ได้มาตรวจที่ สน. ตามที่ตำรวจแจ้ง หายไปโดยไม่มีใครทราบว่าไปที่ไหน ก่อนจะมาทราบภายหลังว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาล คู่กรณีตรวจหลังจากผ่านไปถึง 7 ชั่วโมง ผลตรวจออกมาอยู่ที่ 106 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คุณพ่อ เผยว่า ข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้ไปสอบถามมา หากคำนวณย้อนหลังกลับไป 7-8 ชั่วโมงจนถึงเวลาเกิดเหตุ ค่าแอลกอฮอล์ควรจะพุ่งสูงไปถึงประมาณ 250-260 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ล่าสุด ศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ หลักประกันจำนวน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล รวมทั้งห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับคดีที่ถูกฟ้อง มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 16:37 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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