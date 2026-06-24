กองทัพเรือสั่งฟันทหาร 17 นาย เอี่ยวเหตุซ่อมโหดรุ่นน้อง ถ่ายคลิปเผาของสงวน
กองทัพเรือสั่งฟันทหาร 17 นาย เอี่ยวเหตุซ่อมโหดรุ่นน้อง ถ่ายคลิปเผาของสงวน พร้อมดำเนินการจริงจัง โดยไม่สนว่าเป็นกำลังพลระดับไหน
จากกรณีที่ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ตอนนี้มีน้องทหารมาขอให้ผม ช่วยถูกรุ่นพี่แดกจนร่างกายไม่ไหว น้องบาดเจ็บแต่ถูกส่งไปทำงานต่อ ถูกรับน้องโดยให้ถอดหมด ใช้ไฟเผาตัวของสงวน เข็มขัดหวด ตบหน้า รังมดแดงถู เทียนหยด ถ่ายคลิป” ซึ่งทางกองเรือระบุว่าได้สั่งสอบสวนนั้น
ล่าสุด พล.ร.ต. ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏกรณีการใช้ความรุนแรงต่อทหารกองประจำการ ซึ่งได้สร้างความกังวลต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพเรือนั้น กองทัพเรือได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และยืนยันตั้งแต่ต้นว่าไม่ยอมรับการกระทำที่เป็นการใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
ผลการสอบสวนพบว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 17 นาย ประกอบด้วย พลทหารรุ่นพี่ จำนวน 15 นาย และข้าราชการ จำนวน 2 นาย
สำหรับพลทหารรุ่นพี่ จำนวน 15 นาย แยกเป็นผู้ที่ร่วมลงมือใช้ความรุนแรง จำนวน 12 นาย ซึ่งกองทัพเรือได้พิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยสูงสุดตามอำนาจ ด้วยการขังเป็นเวลา 30 วัน และผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ จำนวน 3 นาย ได้รับโทษกักเป็นเวลา 7 วัน ในส่วนของข้าราชการ จำนวน 2 นาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุและอยู่ในเหตุการณ์ มีความผิดฐานพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ได้เข้าระงับยับยั้งและไม่รายงานผู้บังคับบัญชา ได้พิจารณาลงทัณฑ์ขังเป็นเวลา 10 วัน พร้อมทั้งงดบำเหน็จประจำปีในส่วนของครึ่งปีหลัง
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงนายทหารสัญญาบัตรอีกนายในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงดังกล่าว โดยเป็นกรณีการสื่อสารข้อมูลผ่านกลุ่มสนทนาโดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนรอบด้าน จึงได้กำชับและตักเตือนให้เพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือสื่อสารต่อไป
กองทัพเรือขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ขัดต่อค่านิยม ระเบียบวินัย และแนวทางการปฏิบัติของกองทัพเรืออย่างชัดเจน โดยกองทัพเรือจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดทุกราย ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นกำลังพลระดับใดก็ตาม
พร้อมกันนี้ กองทัพเรือได้ให้ทุกหน่วยทบทวนมาตรการกำกับดูแลกำลังพล การป้องกันการใช้ความรุนแรง และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในหน่วยทหารอย่างเข้มงวด รวมทั้งกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก
กองทัพเรือรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต่อผลกระทบที่เกิดแก่กำลังพลผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว พร้อมยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ สวัสดิภาพ และความเป็นธรรมของผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเกิดจากการกระทำมากกว่าคำพูด และจะใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันที่มีระเบียบวินัย ควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกำลังพลทุกนาย
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