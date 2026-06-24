เอกชนเทียบไม่ติด! เปิดสิทธิลาข้าราชการต่อปี ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ. 2555 เปิดช่องลาได้หลายประเภท รวมลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน และสิทธิพิเศษอีกหลายรายการ
ข้าราชการมีสิทธิลาป่วยได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาปีละไม่เกิน 60 วันทำการ และหากยังไม่หายก็ขอต่อได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ รวมแล้วสูงสุดถึง 120 วันทำการ นี่คือหนึ่งในสิทธิที่คนทำงานภาคเอกชนมองแล้วถึงกับอึ้ง
ขณะที่ลูกจ้างเอกชนลาป่วยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปีเท่านั้น ต่างกันเท่าตัว
ลากิจ — ปีละ 45 วัน
ข้าราชการมีสิทธิลากิจได้ปีละไม่เกิน 45 วันทำการ โดยปีแรกที่รับราชการมีสิทธิลากิจปีละ 15 วันทำการ ซึ่งรวมถึงการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดด้วย
ลาพักผ่อน — 10 วันต่อปี สะสมได้
ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาพักผ่อน 10 วันทำการต่อปี โดยปฏิบัติงานครบ 6 เดือนจึงจะใช้สิทธินี้ได้ วันที่ไม่ได้ใช้นำมาสะสมได้ โดยวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 วันทำการ แต่สำหรับผู้รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถสะสมได้สูงกว่า
ลาคลอด — 90 วัน ได้เงินเดือนเต็ม
ข้าราชการหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา และยังมีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน
ด้านข้าราชการชาย มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ภรรยาคลอด
ลาประเภทพิเศษอีกหลายรายการ
นอกจากนี้ยังมีการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การลาติดตามคู่สมรส และการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เปิดตารางเทียบ เอกชนได้อะไรบ้าง
|ประเภทการลา
|ข้าราชการ
|เอกชน (กฎหมายแรงงาน 2568)
|ลาป่วย (รับเงิน)
|60 วันทำการ
|30 วันทำงาน
|ลากิจ
|45 วันทำการ
|ไม่บังคับกำหนดขั้นต่ำ
|ลาพักผ่อน
|10 วันทำการ (สะสมได้)
|6 วัน (ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
|ลาคลอด
|90 วัน (รับเงินเดือนเต็ม)
|120 วัน (นายจ้างจ่าย 60 วัน ที่เหลือประกันสังคม)
|สามีลาช่วยภรรยาคลอด
|15 วันทำการ
|15 วัน (สิทธิใหม่ 7 ธ.ค. 2568)
สิทธิการลาที่ว่ายังไม่นับวันหยุดราชการประจำปีอีกกว่า 20 วันตามปฏิทินของแต่ละปี ที่ข้าราชการได้หยุดเต็ม ๆ โดยไม่ต้องตัดวันลา
ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานปี 2568 ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเอกชนในหลายด้าน รวมถึงสิทธิการลาประเภทต่าง ๆ แต่เมื่อเทียบกับสิทธิการลาของข้าราชการที่ยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ช่องว่างยังกว้างพอตัว โดยเฉพาะในส่วนลาป่วยและลากิจที่ข้าราชการได้มากกว่าชัดเจน
สิทธิเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่คนยังอยากเข้ารับราชการ แม้เงินเดือนเริ่มต้นจะไม่สูงเท่าเอกชน แต่ความมั่นคงและสวัสดิการระยะยาวยังเป็นแรงดึงดูดที่ตลาดแรงงานเอกชนตามไม่ทัน
หมายเหตุ : ตัวเลขวันลาข้าราชการอ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ส่วนข้อมูลฝั่งเอกชนอ้างอิงจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2568 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- หลักเกณฑ์การลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
- ระเบียบสิทธิการลาของข้าราชการ
- สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
- สิทธิการลาตามกฎหมายแรงงาน 2568
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2568 ลาคลอด 120 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: