การเงินเศรษฐกิจ

เอกชนเทียบไม่ติด! เปิดสิทธิลาข้าราชการต่อปี ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 15:41 น.
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ. 2555 เปิดช่องลาได้หลายประเภท รวมลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน และสิทธิพิเศษอีกหลายรายการ

ข้าราชการมีสิทธิลาป่วยได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาปีละไม่เกิน 60 วันทำการ และหากยังไม่หายก็ขอต่อได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ รวมแล้วสูงสุดถึง 120 วันทำการ นี่คือหนึ่งในสิทธิที่คนทำงานภาคเอกชนมองแล้วถึงกับอึ้ง

ขณะที่ลูกจ้างเอกชนลาป่วยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปีเท่านั้น ต่างกันเท่าตัว

ลากิจ — ปีละ 45 วัน

ข้าราชการมีสิทธิลากิจได้ปีละไม่เกิน 45 วันทำการ โดยปีแรกที่รับราชการมีสิทธิลากิจปีละ 15 วันทำการ ซึ่งรวมถึงการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดด้วย

ลาพักผ่อน — 10 วันต่อปี สะสมได้

ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาพักผ่อน 10 วันทำการต่อปี โดยปฏิบัติงานครบ 6 เดือนจึงจะใช้สิทธินี้ได้ วันที่ไม่ได้ใช้นำมาสะสมได้ โดยวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 วันทำการ แต่สำหรับผู้รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถสะสมได้สูงกว่า

ลาคลอด — 90 วัน ได้เงินเดือนเต็ม

ข้าราชการหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา และยังมีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน

ด้านข้าราชการชาย มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ภรรยาคลอด

ลาประเภทพิเศษอีกหลายรายการ

นอกจากนี้ยังมีการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การลาติดตามคู่สมรส และการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ข้าราชการลาป่วย 60 วัน
พ.ร.ก. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเห็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

เปิดตารางเทียบ เอกชนได้อะไรบ้าง

ประเภทการลา ข้าราชการ เอกชน (กฎหมายแรงงาน 2568)
ลาป่วย (รับเงิน) 60 วันทำการ 30 วันทำงาน
ลากิจ 45 วันทำการ ไม่บังคับกำหนดขั้นต่ำ
ลาพักผ่อน 10 วันทำการ (สะสมได้) 6 วัน (ทำงาน 1 ปีขึ้นไป)
ลาคลอด 90 วัน (รับเงินเดือนเต็ม) 120 วัน (นายจ้างจ่าย 60 วัน ที่เหลือประกันสังคม)
สามีลาช่วยภรรยาคลอด 15 วันทำการ 15 วัน (สิทธิใหม่ 7 ธ.ค. 2568)

สิทธิการลาที่ว่ายังไม่นับวันหยุดราชการประจำปีอีกกว่า 20 วันตามปฏิทินของแต่ละปี ที่ข้าราชการได้หยุดเต็ม ๆ โดยไม่ต้องตัดวันลา

ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานปี 2568 ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเอกชนในหลายด้าน รวมถึงสิทธิการลาประเภทต่าง ๆ แต่เมื่อเทียบกับสิทธิการลาของข้าราชการที่ยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ช่องว่างยังกว้างพอตัว โดยเฉพาะในส่วนลาป่วยและลากิจที่ข้าราชการได้มากกว่าชัดเจน

สิทธิเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่คนยังอยากเข้ารับราชการ แม้เงินเดือนเริ่มต้นจะไม่สูงเท่าเอกชน แต่ความมั่นคงและสวัสดิการระยะยาวยังเป็นแรงดึงดูดที่ตลาดแรงงานเอกชนตามไม่ทัน

หมายเหตุ : ตัวเลขวันลาข้าราชการอ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ส่วนข้อมูลฝั่งเอกชนอ้างอิงจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2568 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 15:41 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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