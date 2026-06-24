ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง วิจารณ์สถานี ก่อนประกาศลาออกกลางรายการสด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 15:36 น.
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ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง วิจารณ์สถานี ก่อนประกาศลาออกกลางรายการสด

“ดัสติน โนแลน” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เจ้าของรางวัล Emmy วิจารณ์การนำเสนอข่าวของสถานี ก่อนประกาศลาออกกลางรายการสด

เกิดเหตุการณ์น่าจดจำในวงการผู้ประกาศข่าว เมื่อ ดัสติน โนแลน (Dustin Nolan) ผู้ประกาศข่าวช่วงเช้าของสถานีโทรทัศน์ KWQC-TV 6 สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในรัฐไอโอวา เจ้าของรางวัล Emmy ตัดสินใจประกาศลาออกและยุติเส้นทางในวงการสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการกลางรายการสดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

โนแลนกล่าวขอบคุณผู้ชมที่ให้โอกาสเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกเช้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเขาย้ำว่างานข่าวคือ “การบริการสาธารณะ” ที่ต้องยึดถือความโปร่งใสและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ ก่อนที่เขาจะทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สถานีต้นสังกัดอย่างเผ็ดร้อน

ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง-วิจารณ์สถานี-ก่อนประกาศลาออกกลางรายการสด-2

ดัสติน โนแลน ผู้ประกาศข่าวเจ้าของรางวัล Emmy วิจารณ์สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่า สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นมักนำเสนอข่าวที่ขัดเกลาให้ดูปลอดภัยเกินไป เพียงเพราะกลัวผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งขัดต่อหน้าที่สื่อมวลชนที่ควรจะพาผู้ชมออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเผชิญกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

โนแลน กล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับ KWQC มาตั้งแต่ปี 2022 เขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อทำหน้าที่นำเสนอข่าวที่โปร่งใส และขับเคลื่อนด้วยข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และต้องการนำเสนอประเด็นที่มีความสำคัญจริง ๆ มากกว่าการวิ่งตามกระแสสังคมไปวัน ๆ

นอกจากนั้น โนแลน ยังได้กล่าวชื่นชม เจนนา ผู้ประกาศข่าวร่วมและภรรยาในชีวิตจริงของเขาว่า เธอเป็นคู่หูผู้ประกาศข่าวที่ดีที่สุดในชีวิต อีกด้วย

ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง-วิจารณ์สถานี-ก่อนประกาศลาออกกลางรายการสด-3

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อ้างอิงจาก : nypost

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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