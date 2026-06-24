FBI ล่าหัว “เอมิลี ไทย” หญิงเจ้าของแล็บ คดีโกงเมดิแคร์ 3 พันล้านบาท
FBI ออกหมายล่า “เอมิลี ไทย” หญิงเจ้าของแล็บ คดีโกงเมดิแคร์เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ตั้งรางวัลนำจับ 1.5 แสนดอลลาร์
สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ หรือ FBI ออกประกาศจับหญิงรายหนึ่งชื่อ เอมิลี ไทย (Emylee Thai) ขึ้นบัญชี “ผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงที่ต้องการตัวมากที่สุด” (Most Wanted Fraudsters) พร้อมตั้งรางวัลนำจับสูงถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5.4 ล้านบาท สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมและตัดสินลงโทษ
เอมิลี ไทย เกิดที่ประเทศเวียดนาม ใช้วันเกิด 27 สิงหาคม 1984 ปัจจุบันอายุ 41 ปี เคยอาศัยอยู่ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส และมีชื่อแฝงหลายชื่อ ได้แก่ Kelsey Tan, Thu Anh Thai และ Kimberly Le Thai ลักษณะตามประกาศคือ ผมดำ ตาสีน้ำตาล สูงประมาณ 155 ถึง 157 เซนติเมตร น้ำหนักราว 59 ถึง 68 กิโลกรัม
ตามคำฟ้อง เอมิลีถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงระบบประกันสุขภาพ สมคบคิดฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐ และจ่ายสินบนที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันสุขภาพของรัฐ โดยพฤติการณ์เริ่มตั้งแต่ราวปี 2019 ขณะที่เธอเป็นเจ้าของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
วิธีการคือ เธอว่าจ้างนายหน้าให้ไปหาคำสั่งแพทย์ที่ลงนามแล้วและตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้ป่วยมาส่งให้แล็บของเธอ เพื่อแลกกับส่วนแบ่งจากเงินที่เบิกคืนได้ การตรวจพันธุกรรมเหล่านี้มักทำให้เมดิแคร์ ซึ่งเป็นระบบประกันสุขภาพของรัฐสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในสหรัฐ จ่ายเงินคืนหลายพันดอลลาร์ต่อผู้ป่วยหนึ่งราย ทั้งที่การตรวจส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์และไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการรักษาจริง
ในช่วงเวลาดังกล่าว แล็บของเธอเรียกเก็บเงินจากเมดิแคร์ไปประมาณ 142 ล้านดอลลาร์ และได้รับเงินคืนจริงราว 95 ล้านดอลลาร์ ทาง FBI จึงระบุว่ามูลค่าความเสียหายของคดีนี้อยู่ที่เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ หรือประมมาณ 3.2 พันล้านบาท
หลังถูกจับ เอมิลีได้รับการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขหลายข้อ หนึ่งในนั้นคือต้องสวมอุปกรณ์ติดตามตัวผ่าน GPS แต่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2022 อุปกรณ์ติดตามถูกถอดออก และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อหรือระบุตำแหน่งของเธอได้ จุดที่ทราบตำแหน่งสุดท้ายคือสนามบินนานาชาติแฮร์รี รีด ในนครลาสเวกัส
วันรุ่งขึ้น ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของรัฐเท็กซัสได้ออกหมายจับเธอในข้อหายุ่งเหยิงกับอุปกรณ์ GPS การสืบสวนภายหลังพบว่าเธอหลบหนีออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปยังเวียดนาม โดยใช้ตัวตนปลอม ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2023 เธอถูกออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งฉบับในข้อหาทำลายและแก้ไขเอกสารหลักฐานในการสอบสวนของรัฐบาลกลาง ปัจจุบัน FBI เชื่อว่าเธอน่าจะยังหลบซ่อนอยู่ในเวียดนาม และถือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลบหนี
การประกาศจับเอมิลี ไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2026 โดยนายแคช พาเทล ผู้อำนวยการ FBI เป็นผู้แถลง พร้อมกับการเพิ่มชื่อผู้ต้องสงสัยอีกราย คือ นายคาลิด อาเหม็ด ซาตารี (Khalid Ahmed Satary) ผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงตรวจพันธุกรรมมูลค่า 547 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อว่าหลบซ่อนอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทั้งสองรายถูกเพิ่มเข้าบัญชีในจังหวะเดียวกับที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศปฏิบัติการกวาดล้างการฉ้อโกงระบบสุขภาพประจำปี 2026 ซึ่งตั้งข้อหาผู้ต้องหารวม 455 ราย รวมถึงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 90 คน ในคดีที่มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 6,500 ล้านดอลลาร์ ทางการสหรัฐระบุว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกลาง รัฐ และระดับนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการปราบปรามการฉ้อโกงด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังอยู่ในชั้นการสอบสวนและยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดในชั้นศาล เอมิลี ไทย จึงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา โดย FBI เปิดช่องทางให้ผู้มีเบาะแสติดต่อสายด่วน 1-800-CALL-FBI หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ tips.fbi.gov รวมถึงสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐในแต่ละประเทศ
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