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อนุทิน ยัน ไม่ตัดสิทธิ์คนสอบได้ด้วยความสามารถ สั่งขยายผลใครโกงสอบท้องถิ่นออกจากราชการ-โดนคดีอาญาด้วย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:57 น.
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นายกฯ ยืนยัน (24 มิ.ย. 2569) หลังทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่นปี 68 เสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท ผู้ทุจริตทุกรายต้องออกจากราชการและถูกดำเนินคดีอาญา

นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ยืนยันเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ว่าจะไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถจริง พร้อมสั่งขยายผลดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี 2568 ใครพบว่าโกงต้องออกจากราชการและถูกดำเนินคดีอาญา

ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. และ บก.ปปป. บุกค้นบ้านพักในนนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นฐานบัญชาการแก้ไขคะแนนสอบ พบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขไปแล้วกว่า 2,000 ราย จากทั้งหมด 3,000 ราย ขบวนการนี้เรียกรับเงิน 350,000 บาท ต่อตำแหน่งทั่วไป และสูงถึง 700,000–800,000 บาท ในพื้นที่แข่งขันสูง

ความเสียหายรวมเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาท โดยการสอบครั้งนี้เปิดรับสมัครรวม 87 ตำแหน่ง กว่า 6,669 อัตรา

อนุทินเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย ป.ป.ช. ป.ป.ท. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือแนวทางดำเนินคดีและเตรียมยกเลิกผลสอบในลอตที่พบการทุจริต แม้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วก็ตาม

เมื่อถามว่าจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วหรือไม่ อนุทินระบุว่าให้จัดการจุดเริ่มต้นก่อน แล้วจะขยายผลต่อไป เพราะตอนนี้คดีถึงมือตำรวจแล้ว และกระทรวงมหาดไทยจะส่งคนร่วมทำงานกับตำรวจด้วย

นายกฯ ยังระบุว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไฟเขียวให้ขบวนการนี้ดำเนินการได้คือพวกทำลายประเทศ พร้อมสั่งยึดทรัพย์และไล่ออกพ้นหน้าที่ด่วนที่สุด โดยย้ำว่าไม่มีใครปกป้องผู้กระทำผิดได้

คดีนี้เริ่มจากผู้เข้าสอบบางรายที่ไม่ผ่านและสงสัยเรื่องคะแนนตัวเอง เมื่อร้องขอตรวจสอบแล้วไม่ได้รับคำชี้แจง จึงร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. และ บก.ปปป. จนนำไปสู่การสืบสวนและปฏิบัติการครั้งนี้

ผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในลอตปี 2568 และยังไม่มั่นใจในสถานะของตัวเอง สามารถติดตามความคืบหน้าจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบในลำดับถัดไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:57 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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