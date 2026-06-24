ข่าว

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “ติ๊ก ชิโร่” ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี วางหลักประกัน 2 แสน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:48 น.
60
แฟ้มภาพ

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “ติ๊ก ชิโร่” หลังถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ตีราคาวางหลักประกัน 2 แสน พร้อมห้ามออกนอกประเทศ

จากกรณีที่ ติ๊ก ชิโร่ นักร้องชื่อดัง ขับรถตู้พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ที่มีพี่น้อง 3 คนซ้อนอยู่บนสะพานข้ามถนนเทพรักษ์ ส่งผลให้ “น้องเมจิ” เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วน “น้องจูเนียร์” บาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567

โดยศาลอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตัดสินจำคุก ติ๊ก ชิโร่ 4 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมสั่งยึดใบขับขี่ทันที ก่อนลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี เนื่องจากจำเลยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานั้น

ล่าสุด ศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกันจำนวน 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

เอกชนเทียบไม่ติด! เปิดสิทธิลาข้าราชการต่อปี ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน

2 นาที ที่แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69 ข่าวการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือสั่งฟันทหาร 17 นาย เอี่ยวเหตุซ่อมโหดรุ่นน้อง ถ่ายคลิปเผาของสงวน

7 นาที ที่แล้ว
สวนลุงเวศน์ สวนดอกไม้เมืองตรัง ประกาศปิดยาวไม่มีกำหนด เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน สวนดอกไม้ดัง ปิดไม่มีกำหนด ใจหาย แบกภาระหนัก ขาดทุนสะสม

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน ยัน ไม่ตัดสิทธิ์คนสอบได้ด้วยความสามารถ สั่งขยายผลใครโกงสอบท้องถิ่นออกจากราชการ-โดนคดีอาญาด้วย

46 นาที ที่แล้ว
อบต.คลองเขม้า แจงกรณีพาดพิง &quot;น.ส.ณมล ทองอ่อน&quot; ยันไม่มีอำนาจแทรกแซงสอบ ข่าว

อบต.คลองเขม้า แจงกรณีพาดพิง “ณมล ทองอ่อน” ยันไม่มีอำนาจแทรกแซงสอบ

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

FBI ล่าหัว “เอมิลี ไทย” หญิงเจ้าของแล็บ คดีโกงเมดิแคร์ 3 พันล้านบาท

47 นาที ที่แล้ว
&quot;เราเที่ยวด้วยกัน&quot; คัมแบ็ก! อุดหนุนสูงสุด 3,000 บาท 1 ล้านสิทธิ กระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้ ข่าว

เราเที่ยวด้วยกัน เตรียมคัมแบ็ก! อุดหนุนสูงสุด 3,000 บาท 1 ล้านสิทธิ กระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “ติ๊ก ชิโร่” ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี วางหลักประกัน 2 แสน

55 นาที ที่แล้ว
รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน ข่าว

รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด อบต.คลองเขม้า แจงปมนักวิชาการสาว ถ้าพบทุจริตพร้อมไล่ออก เผยเจ้าตัวมาทำงานปกติ ข่าว

ปลัด อบต.คลองเขม้า แจงปมนักวิชาการสาว ถ้าพบทุจริตพร้อมไล่ออก เผยเจ้าตัวมาทำงานปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายก อบจ. ลำพูด ขู่ฟ้อง “อนุทิน” หากยกเลิกผลสอบ ไม่เป็นธรรมกับคนที่สอบสุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ ออกโรงเซฟ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ลั่น ไม่สนับสนุนผู้หญิงไร้ยางอาย แย่งผัวชาวบ้าน บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ ออกโรงเซฟ ธัญญ่า ลั่น ไม่สนับสนุนผู้หญิงไร้ยางอาย แย่งผัวชาวบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุรเวช โคตรเศร้าประเทศไทย &quot;โกงสอบท้องถิ่น 68&quot; กินกันทั้งวงจร ข่าว

หมอสุรเวช โคตรเศร้าประเทศไทย “โกงสอบท้องถิ่น 68” กินกันทั้งวงจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิ๊ฟท์ซ่า เกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026 บันเทิง

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มศว. สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบสวนกลาง เปิด 3 ช่องทางแจ้ง ร้านค้า &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

CIB เปิด 3 ช่องทางแจ้ง ร้านค้า “ไทยช่วยไทย พลัส” ฉวยโอกาสขึ้นราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ผ่อนมาตรการให้ทีมชาติอิหร่าน อนุญาตให้เดินทางก่อนถึงวันแข่งได้ 2 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รองผู้ว่าโคราช สงสัยคำเฉลย 87 ชุดหลุดมาได้ยังไง ส่วนใบกระดาษคำตอบไม่ใช่ของจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย &quot;รมช.&quot; โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท ข่าว

ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย “รมช.” โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม บันเทิง

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้เขมร หลังโพสต์ระเบิด MK 84 อ้างมาจาก F-16 ชี้หลักฐานมีข้อกังขา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568 เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ ข่าว

มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:48 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกชนเทียบไม่ติด! เปิดสิทธิลาข้าราชการต่อปี ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
สวนลุงเวศน์ สวนดอกไม้เมืองตรัง ประกาศปิดยาวไม่มีกำหนด

ปิดตำนาน สวนดอกไม้ดัง ปิดไม่มีกำหนด ใจหาย แบกภาระหนัก ขาดทุนสะสม

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569

FBI ล่าหัว “เอมิลี ไทย” หญิงเจ้าของแล็บ คดีโกงเมดิแคร์ 3 พันล้านบาท

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
Back to top button