ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “ติ๊ก ชิโร่” ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี วางหลักประกัน 2 แสน
ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “ติ๊ก ชิโร่” หลังถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ตีราคาวางหลักประกัน 2 แสน พร้อมห้ามออกนอกประเทศ
จากกรณีที่ ติ๊ก ชิโร่ นักร้องชื่อดัง ขับรถตู้พุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ที่มีพี่น้อง 3 คนซ้อนอยู่บนสะพานข้ามถนนเทพรักษ์ ส่งผลให้ “น้องเมจิ” เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วน “น้องจูเนียร์” บาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567
โดยศาลอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตัดสินจำคุก ติ๊ก ชิโร่ 4 ปี ไม่รอลงอาญา พร้อมสั่งยึดใบขับขี่ทันที ก่อนลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี เนื่องจากจำเลยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานั้น
ล่าสุด ศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกันจำนวน 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน
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