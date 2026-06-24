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อบต.คลองเขม้า แจงกรณีพาดพิง “ณมล ทองอ่อน” ยันไม่มีอำนาจแทรกแซงสอบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:56 น.
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อบต.คลองเขม้า แจงกรณีพาดพิง "น.ส.ณมล ทองอ่อน" ยันไม่มีอำนาจแทรกแซงสอบ

อบต.คลองเขม้า ชี้แจงกรณีถูกพาดพิง หลังรับบรรจุ “ณมล ทองอ่อน” ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ยืนยันไม่มีอำนาจแทรกแซงกระบวนการสอบ

23 มิ.ย. 2569 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่น โดยระบุว่า

ตามที่ปรากฏกระแสข่าวและข้อคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการกล่าวถึงและพาดพิงกรณี นางสาวณมล ทองอ่อน ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ว่าอาจมีรายชื่อส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ดังนี้

1. กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยว หรือมีอำนาจในการแทรกแซงกระบวนการสอบและการจัดลำดับบัญชีผู้สอบผ่านการแข่งขันแต่ประการใด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวผู้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งมาบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น

2. แนวทางการดำเนินการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ขอยืนยันว่าองค์กร ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการหรือขั้นตอนทางกฎหมายและทางวินัยต่อตัวบุคคลย่อมต้องเป็นไปตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่มีอำนาจ และการสั่งการอย่างเป็นทางการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นสังกัดผู้รับผิดชอบการจัดสอบโดยตรง หากได้รับหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติประการใด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า พร้อมจะดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและทันท่วงที

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือองค์กรโดยไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด

อบต.คลองเขม้า ชี้แจงข้าราชการ
FB/ อบต.คลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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