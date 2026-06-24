อบต.คลองเขม้า แจงกรณีพาดพิง “ณมล ทองอ่อน” ยันไม่มีอำนาจแทรกแซงสอบ
อบต.คลองเขม้า ชี้แจงกรณีถูกพาดพิง หลังรับบรรจุ “ณมล ทองอ่อน” ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ยืนยันไม่มีอำนาจแทรกแซงกระบวนการสอบ
23 มิ.ย. 2569 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่น โดยระบุว่า
ตามที่ปรากฏกระแสข่าวและข้อคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีการกล่าวถึงและพาดพิงกรณี นางสาวณมล ทองอ่อน ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ว่าอาจมีรายชื่อส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ดังนี้
1. กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยว หรือมีอำนาจในการแทรกแซงกระบวนการสอบและการจัดลำดับบัญชีผู้สอบผ่านการแข่งขันแต่ประการใด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวผู้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งมาบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น
2. แนวทางการดำเนินการต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ขอยืนยันว่าองค์กร ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการหรือขั้นตอนทางกฎหมายและทางวินัยต่อตัวบุคคลย่อมต้องเป็นไปตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่มีอำนาจ และการสั่งการอย่างเป็นทางการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นสังกัดผู้รับผิดชอบการจัดสอบโดยตรง หากได้รับหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติประการใด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า พร้อมจะดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและทันท่วงที
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือองค์กรโดยไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน
- มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ
- ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย “รมช.” โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท
- ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ
- แฉซ้ำ! ขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 2568 ระบบตัดสิทธิ์หลายร้อยคนทั้งที่ฝนคำตอบถูก
- สส.ลิซ่า จี้เด้งอธิบดี สถ. ขณะนั้น หากต้องการล้างบางขบวนทุจริตสอบท้องถิ่น
- บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก
- เด้งอธิบดี สถ. ปมโกงสอบท้องถิ่น 4,500 ล้าน แก้คะแนนแล้วกว่า 2,000 ราย
- มศว. สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
- สรุปคดีโกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ เริ่มต้นก็โกง แล้วจะหวังอะไรตอนเข้าไปทำงาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: