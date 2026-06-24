เราเที่ยวด้วยกัน เตรียมคัมแบ็ก! อุดหนุนสูงสุด 3,000 บาท 1 ล้านสิทธิ กระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้
สายเที่ยวมีเฮ! ลุ้น “เราเที่ยวด้วยกัน” คัมแบ็ก! รัฐบาลจ่อแจกอุดหนุนสูงสุด 3,000 บาท ให้ 1 ล้านสิทธิ กระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเตรียมเสนอขออนุมัติงบกลาง วงเงินไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท ตั้งเป้าแจก 1 ล้านสิทธิ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่พัก-เดินทางรายละ 3,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” หรือ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงโค้งสุดท้ายของปี (เดือนต.ค. – ธ.ค.) และอาจขยายเวลาการใช้สิทธิยาวไปถึง 8 เดือน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งช่วงไฮซีซั่นและโลว์ซีซั่นของแต่ละจังหวัด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำลังเร่งปรับปรุงเงื่อนไขโครงการเพื่ออุดรอยรั่วและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องการใช้สิทธิเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์, ความจำเป็นของแนวคิด เมืองหลัก และเมืองรอง, กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งภาคการขนส่ง และสายการบิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วถึง
สำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน รอบใหม่นี้ จะใช้แอปฯ เป๋าตัง ในการดำเนินการ โดยไม่สร้างแอปพลิเคชั่นใหม่ เนื่องจากมีความเสถียร ใช้งานง่าย และประชาชนมีความคุ้นเคยในการใช้งานแอปพลิเคชั่นอยู่แล้ว
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