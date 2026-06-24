นายก อบจ. ลำพูด ขู่ฟ้อง “อนุทิน” หากยกเลิกผลสอบ ไม่เป็นธรรมกับคนที่สอบสุจริต
นายก อบจ. ลำพูด ขู่ฟ้องศาลปกครอง เอาผิด อนุทิน หากตัดสินใจยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่น ไม่เป็นธรรมกับคนที่สอบสุจริต
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการโกงสอบท้องถิ่นว่า ให้หาแนวทางยกเลิกผลการสอบคัดเลือกท้องถิ่นประจำปี 2568 ทั้งชุด หลังพบหลักฐานขบวนการทุจริตเกี่ยวกับกระดาษคำตอบ พร้อมระบุว่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาด ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายก อบจ.ลำพูน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “สุดท้าย คุณ เลือกจะหักด้ามพร้าด้วยเข่า จริงหรือ
ประเด็นข่าว ที่ เกิดขึ้นกรณี การจับการ ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริม สังกัดกระทรวงมหาไทย
และข่าวที่ออกมาว่านายกรัฐมนตรีจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมด สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นอย่างผม ว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ชีวิตบนหอคอยงาช้างจากคนออกคำสั่ง กับคนที่เท้าติดดิน แล้วได้สอบบรรจุมาโดยวิธีการที่สุจริต ก่อนอึ่น ควรสืบให้แน่ชัดว่า กระบวนการทุจริตนี้เกิดขึ้นมาใครเป็นตัวการทั้งหมด แน่นอน แล้วถ้าได้รายชื่อคนที่ทุจริตจริงๆแล้ว ถึงออกคำสั่งได้ และทั้งมอบความเป็นธรรมให้หลายๆฝ่ายได้ อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า แบบนี้ ชีวิตจริงข้าราชการบรรจใหม่ที่เท้าติดดิน เขาสอบมาด้วยความสามารถต้องมาตายด้วย กระบวนการ เน่าๆแบบนี้
เช้านี้ ผมคุยกับข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุที่ อบจ.ลำพูนหลายๆคน ไม่มีใครบอกว่าได้จ่ายเงินกันสักคน บางคน เป็นลูกจ้า ชั่วคราวมาหลายปีกำลังมาสอบบรรจุได้ และได้ลาออกจากหน่วยงานเก่า ไปแล้ว กลายเป็นคนตกงาน และมีบางคนออกมาบอกว่า มีกระบวนการนี้จริง แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก และถ้ามีการยกเลิกคำสั่งบรรจุจริง ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำองค์กร คงต้องไปเจอที่ศาลปกครอง เผื่อจะเป็นหนทางที่จะช่วยข้าราชการที่เพิ่งสอบบรรจุได้บ้าง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกสอบท้องถิ่น 68 ยกชุด แม้บรรจุแล้ว เซ่นปมโกงกระดาษคำตอบ
- รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง หลัง ป.ป.ช. ค้นบ้าน ซุกกระดาษคำตอบ
- รองผู้ว่าโคราช สงสัยคำเฉลย 87 ชุดหลุดมาได้ยังไง ส่วนใบกระดาษคำตอบไม่ใช่ของจริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: