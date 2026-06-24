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รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:23 น.
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รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน

รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง หลัง ป.ป.ช. บุกค้นบ้านพัก เจอแก้กระดาษคำตอบ สร้างความเสียหายกว่า 4.5 พันล้าน

จากกรณีที่ ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งใน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบและปรับคะแนนให้กับผู้ที่จ่ายเงิน โดยมีนาย พ. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก ความเสียหายรวมมากกว่า 4,500 ล้านบาท

เอกสารนัดผู้สมัครสอบดูกระดาษคำตอบ

เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ภาพเอกสารฉบับหนึ่งที่ผู้ติดตามเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบส่งมาให้ตรวจสอบ โดยระบุว่าเป็นหนังสือจากหน่วยงานแห่งหนึ่ง ส่งถึงผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2568 เพื่อแจ้งรายละเอียดการขอดูกระดาษคำตอบ

สาระสำคัญคือนัดหมายวันที่ 6 พ.ค. 2569 เวลา 13.30 น. ณ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ พร้อมระบุเงื่อนไขห้ามนำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในสถานที่ และห้ามถ่ายภาพหรือนำกระดาษคำตอบออกมาโดยเด็ดขาด

เอกสารแจ้งรายละเอียดและข้อห้ามการดูกระดาษคำตอบสอบท้องถิ่น
FB/ ดาวแปดแฉก

ด้านเพจ อนุวัติ จัดให้ โพสต์เอกสารชุดเดียวกัน ซึ่งปรากฏเป็นทางเข้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ตามเอกสารก่อนหน้าที่มีการนัดหมายให้ผู้สมัครสอบเดินทางเพื่อดูกระดาษกระตอบ และภาพผลสอบที่มีการระบุข้อความว่า “ไม่ฝนหรือฝนรหัสชุดข้อสอบไม่ถูกต้อง”

FB/ อนุวัต จัดให้

นอกจากนี้เพจ อนุวัติ จัดให้ ได้เผยข้อมูลเบาะแสจากผู้เข้าสอบรายหนึ่งว่า “หลายคนส่งข้อมูลเบาะแสเข้ามา เพราะเป็นหนึ่งในคนที่เตรียมตัวสอบ บรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาเป็นอย่างดี แต่สุดท้ายไม่ได้ จึงทำเรื่องขอดูผลคะแนน ปรากฎว่า ระบบขึ้นว่าไม่ฝนหรือ ฝนรหัสชุดคำตอบไม่ถูกต้อง ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่า ทำถูกต้องทุกอย่าง ตรวจทานแล้ว แต่ในระบบขึ้นแบบนี้และเป็นหลาย 100 คนมาก ได้แต่เก็บความสงสัยไว้”

FB/ อนุวัต จัดให้
FB/ อนุวัต จัดให้
ทางเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ
FB/ อนุวัต จัดให้
FB/ อนุวัต จัดให้
FB/ อนุวัต จัดให้

แชตลับแฉขบวนการพยายามแก้ TOR หวังเอื้อทุตริต

ด้านนายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และอดีตเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเคยได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในปี 2568 เปิดเผยข้อมูลโดยโพสต์แชทไลน์ระบุว่า

“สอบท้องถิ่น เบื้องหลังที่ผมต้องเจอในการร่าง TOR มีการดื้อแพ่งด้วยในระยะแรก ผมต้องนัดประชุมคณะกรรมการอีกรอบ เพื่อถกประเด็นที่ผมให้ใส่ไว้ใน TOR แต่มันหายไปไหน ผมต้องเข็นอีกรอบจึงออกมาได้ตามที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไป”

พร้อมภาพข้อความที่เน้นในข้อ 10 ว่า “การเก็บข้อสอบโดยทันที เพื่อป้องกันการสลับกระดาษคำตอบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบ จุดนี้ก็ไม่เห็นนะ”

ภาพแชตไลน์ลับเปิดเผยปัญหาการร่างเงื่อนไข TOR
FB/ มนัส สุวรรณรินทร์
FB/ มนัส สุวรรณรินทร์

คลิปเสียงเร่ขายโควตา 1,500 ที่นั่ง อ้างนักการเมืองเอี่ยว

เพจเฟซบุ๊ก งานราชการ ภาพเหนือ เผยแพร่คลิปเสียงจากสื่อ Next News โดยเป็นการสนทนาระหว่างชายที่ใช้ชื่อ “พี่กิจ” และหญิงชื่อ “คุณส้ม” ซึ่งมีเนื้อหาที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น

พี่กิจขอให้คุณส้มช่วยหาผู้สมัครสอบ เนื่องจากอ้างว่าตนได้รับโควตาที่นั่งมาถึง 1,500 ตำแหน่งจากคนในทีมงาน แต่ผู้สมัครในสังกัดไม่มีคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ

ในบทสนทนา พี่กิจอ้างว่าโควตามาจากทีมงานของ “รัฐมนตรีช่วย” ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ราคาที่เรียกเก็บอยู่ที่ 350,000 บาทต่อคน โดยให้วางมัดจำ 50,000 บาท และจ่ายส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาท ในวันสอบหรือสัมภาษณ์ผ่าน

พี่กิจยังยอมรับว่าตัวเลข 350,000 บาท สูงกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม ซึ่งบริหารได้ในงบ 200,000-250,000 บาท พร้อมอ้างอิงราคาตลาดมืดในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม ได้แก่ โซนขอนแก่นสูงถึง 700,000 บาท และลพบุรีสูงถึง 800,000 บาท

สูตรที่พี่กิจเสนอให้คุณส้มคือ เรียกมัดจำจากผู้สมัคร 100,000 บาท แล้วส่งให้สายใน 50,000 บาท เก็บกำไรแบ่งกัน 50,000 บาท นอกจากนั้น ทั้งสองยังพูดถึงแผนโยกย้ายอธิบดี โดยอ้างว่ากำลังจะนำคนจาก จ.สุราษฎร์ธานี เข้ามาเสียบตำแหน่ง บทสนทนาจบลงที่คุณส้มรับปากว่าจะไปตรวจสอบรายชื่อ

คลิปเสียงโกงสอบท้องถิ่น
FB/ งานราชการ ภาคเหนือ

คดีโกงสอบท้องถิ่นปี 2568 ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลโดย ป.ป.ช. และ บก.ปปป. โดยยังต้องติดตามว่าการสอบสวนจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ และจะมีการเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ใดบ้าง

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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