รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน
รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง หลัง ป.ป.ช. บุกค้นบ้านพัก เจอแก้กระดาษคำตอบ สร้างความเสียหายกว่า 4.5 พันล้าน
จากกรณีที่ ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งใน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบและปรับคะแนนให้กับผู้ที่จ่ายเงิน โดยมีนาย พ. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก ความเสียหายรวมมากกว่า 4,500 ล้านบาท
เอกสารนัดผู้สมัครสอบดูกระดาษคำตอบ
เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ภาพเอกสารฉบับหนึ่งที่ผู้ติดตามเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบส่งมาให้ตรวจสอบ โดยระบุว่าเป็นหนังสือจากหน่วยงานแห่งหนึ่ง ส่งถึงผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2568 เพื่อแจ้งรายละเอียดการขอดูกระดาษคำตอบ
สาระสำคัญคือนัดหมายวันที่ 6 พ.ค. 2569 เวลา 13.30 น. ณ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ พร้อมระบุเงื่อนไขห้ามนำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในสถานที่ และห้ามถ่ายภาพหรือนำกระดาษคำตอบออกมาโดยเด็ดขาด
ด้านเพจ อนุวัติ จัดให้ โพสต์เอกสารชุดเดียวกัน ซึ่งปรากฏเป็นทางเข้าของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ตามเอกสารก่อนหน้าที่มีการนัดหมายให้ผู้สมัครสอบเดินทางเพื่อดูกระดาษกระตอบ และภาพผลสอบที่มีการระบุข้อความว่า “ไม่ฝนหรือฝนรหัสชุดข้อสอบไม่ถูกต้อง”
นอกจากนี้เพจ อนุวัติ จัดให้ ได้เผยข้อมูลเบาะแสจากผู้เข้าสอบรายหนึ่งว่า “หลายคนส่งข้อมูลเบาะแสเข้ามา เพราะเป็นหนึ่งในคนที่เตรียมตัวสอบ บรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาเป็นอย่างดี แต่สุดท้ายไม่ได้ จึงทำเรื่องขอดูผลคะแนน ปรากฎว่า ระบบขึ้นว่าไม่ฝนหรือ ฝนรหัสชุดคำตอบไม่ถูกต้อง ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่า ทำถูกต้องทุกอย่าง ตรวจทานแล้ว แต่ในระบบขึ้นแบบนี้และเป็นหลาย 100 คนมาก ได้แต่เก็บความสงสัยไว้”
แชตลับแฉขบวนการพยายามแก้ TOR หวังเอื้อทุตริต
ด้านนายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และอดีตเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเคยได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในปี 2568 เปิดเผยข้อมูลโดยโพสต์แชทไลน์ระบุว่า
“สอบท้องถิ่น เบื้องหลังที่ผมต้องเจอในการร่าง TOR มีการดื้อแพ่งด้วยในระยะแรก ผมต้องนัดประชุมคณะกรรมการอีกรอบ เพื่อถกประเด็นที่ผมให้ใส่ไว้ใน TOR แต่มันหายไปไหน ผมต้องเข็นอีกรอบจึงออกมาได้ตามที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไป”
พร้อมภาพข้อความที่เน้นในข้อ 10 ว่า “การเก็บข้อสอบโดยทันที เพื่อป้องกันการสลับกระดาษคำตอบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบ จุดนี้ก็ไม่เห็นนะ”
คลิปเสียงเร่ขายโควตา 1,500 ที่นั่ง อ้างนักการเมืองเอี่ยว
เพจเฟซบุ๊ก งานราชการ ภาพเหนือ เผยแพร่คลิปเสียงจากสื่อ Next News โดยเป็นการสนทนาระหว่างชายที่ใช้ชื่อ “พี่กิจ” และหญิงชื่อ “คุณส้ม” ซึ่งมีเนื้อหาที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
พี่กิจขอให้คุณส้มช่วยหาผู้สมัครสอบ เนื่องจากอ้างว่าตนได้รับโควตาที่นั่งมาถึง 1,500 ตำแหน่งจากคนในทีมงาน แต่ผู้สมัครในสังกัดไม่มีคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ
ในบทสนทนา พี่กิจอ้างว่าโควตามาจากทีมงานของ “รัฐมนตรีช่วย” ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ราคาที่เรียกเก็บอยู่ที่ 350,000 บาทต่อคน โดยให้วางมัดจำ 50,000 บาท และจ่ายส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาท ในวันสอบหรือสัมภาษณ์ผ่าน
พี่กิจยังยอมรับว่าตัวเลข 350,000 บาท สูงกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม ซึ่งบริหารได้ในงบ 200,000-250,000 บาท พร้อมอ้างอิงราคาตลาดมืดในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม ได้แก่ โซนขอนแก่นสูงถึง 700,000 บาท และลพบุรีสูงถึง 800,000 บาท
สูตรที่พี่กิจเสนอให้คุณส้มคือ เรียกมัดจำจากผู้สมัคร 100,000 บาท แล้วส่งให้สายใน 50,000 บาท เก็บกำไรแบ่งกัน 50,000 บาท นอกจากนั้น ทั้งสองยังพูดถึงแผนโยกย้ายอธิบดี โดยอ้างว่ากำลังจะนำคนจาก จ.สุราษฎร์ธานี เข้ามาเสียบตำแหน่ง บทสนทนาจบลงที่คุณส้มรับปากว่าจะไปตรวจสอบรายชื่อ
คดีโกงสอบท้องถิ่นปี 2568 ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลโดย ป.ป.ช. และ บก.ปปป. โดยยังต้องติดตามว่าการสอบสวนจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือไม่ และจะมีการเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ใดบ้าง
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