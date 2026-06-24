อุ๊บ วิริยะ ออกโรงเซฟ ธัญญ่า ลั่น ไม่สนับสนุนผู้หญิงไร้ยางอาย แย่งผัวชาวบ้าน

อุ๊บ วิริยะ เคลื่อนไหวชัดเจน! โพสต์เซฟ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ลั่น “ไม่สนับสนุนผู้หญิงแxดx่าน ไร้ยางอาย แย่งผัวชาวบ้าน”
บอกเลยว่าประเด็นร้อนครั้งนี้น่าจะยังไม่จบลงง่าย ๆ หลังจาก ธัญญ่า ธัญญาเรศ เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของ หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 โดยถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ เป๊ก สัณณ์ชัย ถึงทางหนิงก็ได้ตอบกลับทันทีว่า “พี่เป๊กเป็นพี่ที่เคารพ” ก่อนที่ทางนักสืบโซเชียลจะแห่ขุดภาพและย้อนสัมภาษณ์เก่า ๆ กันยกใหญ่ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด อุ๊บ วิริยะ ออกมาเคลื่อนไหวหลังประเด็นร้อนถูกเผยแพร่เป็นวงกว้าง พร้อมประกาศจุดยืนผ่านโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “Save ธัญญ่า พี่อุ๊บไม่ขอสนับสนุนผู้หญิงที่ร่านแร่ดและไร้ยางอายทุกคนบนโลกใบนี้ แย่งผัวชาวบ้าน..ค้า ไม่ได้พาดพิงถึงใคร แต่ฝั่งใจในอดีตพ่อเคยมีเมียน้อยทำให้ครอบครัวแตกแยก เลยเกลียดอีพวกเมียน้อยทุกตัว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มดดำ เล่าปม ธัญญ่า-หนิง ปัทมา เผย รอเจ้าตัวมาตอบเอง! ลั่น กลัว เป๊ก สัณณ์ชัย ตีปาก
- บุ๋ม ปนัดดา โทรคุย ธัญญ่า สาเหตุเมนต์ถาม หนิง ปัทมา ลั่น เสียงในหัวดังไปหน่อย
- ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา เป็นอะไรกับ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ หลังเลิกแฟนหนุ่ม โพสต์พ้อถูกทิ้ง
อ้างอิงจาก : FB วิริยะ พงษ์อาจหาญ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: