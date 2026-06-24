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หมอสุรเวช โคตรเศร้าประเทศไทย “โกงสอบท้องถิ่น 68” กินกันทั้งวงจร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 13:43 น.
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หมอสุรเวช โคตรเศร้าประเทศไทย "โกงสอบท้องถิ่น 68" กินกันทั้งวงจร

หมอสุรเวช โพสต์สะเทือนใจปม “โกงสอบท้องถิ่น 68” จี้สังคมหนุนคนดีล้างวงจรคอร์รัปชัน

นายแพทย์สุรเวช น้ำหอม อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแพทย์ที่ออกมาให้ความรู้และแสดงความเห็นต่อสาธารณะอยู่เสมอ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความรู้สึกหดหู่ต่อกรณีขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้

หมอสุรเวชรู้สึก “โคตรเศร้าประเทศไทย” ที่การทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับท้องถิ่น การที่คนยอมจ่ายเงินหลักแสนบาทเพื่อเข้ามารับเงินเดือนเพียงหลักหมื่น สะท้อนว่าผลประโยชน์เบื้องหลังตำแหน่งราชการต้องมีมูลค่ามหาศาล การโกงลักษณะนี้เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงภูมิภาคและระดับประเทศ

หมอสุรเวชยังตั้งคำถามว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวงจรคอร์รัปชันได้เมื่อไหร่ โดยยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าแม้จะมีความตั้งใจ แต่ในช่วง 4 ปีแรกก็ยังแก้ปัญหาได้เพียงเล็กน้อยเพราะรากของปัญหาฝังลึก พร้อมแสดงความหวังว่าหากกรุงเทพฯ ทำสำเร็จจะกลายเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่น และเรียกร้องให้สังคมช่วยกันสนับสนุนคนดีให้ได้ทำงานต่อ เพราะมองว่าสิ่งที่ประชาชนทำได้คือการเลือกและหนุนคนที่ตั้งใจทำงานจริง

ความเห็นของหมอสุรเวชเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งใน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการแก้ไขคะแนนสอบให้กับผู้ที่ยอมจ่ายเงิน

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ยึดของกลางได้จำนวนมาก ทั้งคอมพิวเตอร์และซีพียู 18 ชุด อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบทั่วประเทศ และสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณ 3,000 ราย โดยพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จไปแล้วราว 2,000 ราย เบื้องต้นประเมินความเสียหายสูงถึงราว 4,500 ล้านบาท

ขบวนการดังกล่าวมีพฤติการณ์อ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยให้ผู้สมัครสอบผ่านได้ โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไป ไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ส่วนวิธีการไม่ได้ใช้การลบหรือฝนกระดาษคำตอบใหม่ แต่เป็นการแก้ไขข้อมูลคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่จ่ายเงิน

การสอบครั้งนี้เป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ซึ่งเปิดรับสมัครรวม 87 ตำแหน่ง จำนวน 6,669 อัตรา เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบผู้ที่จ่ายเงินจนสอบผ่านและได้รับการบรรจุแล้วเป็นรายบุคคล หากพบความผิดจริงจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัย รวมถึงอาจถูกถอดถอนจากตำแหน่ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 13:43 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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