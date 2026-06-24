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ปลัด อบต.คลองเขม้า แจงปมนักวิชาการสาว ถ้าพบทุจริตพร้อมไล่ออก เผยเจ้าตัวมาทำงานปกติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:32 น.
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ปลัด อบต.คลองเขม้า แจงปมนักวิชาการสาว ถ้าพบทุจริตพร้อมไล่ออก เผยเจ้าตัวมาทำงานปกติ

นางรัชนพ ศิริเพชร ปลัด อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ชี้แจง กรณีนักวิชาการตรวจสอบภายในที่บรรจุมีชื่อโยงคดีโกงสอบท้องถิ่นเสียหาย 4,500 ล้านบาท พร้อมดำเนินวินัยหากพิสูจน์ได้ว่าทุจริต

นางรัชนพ ศิริเพชร ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของ อบต. ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลงานประจำและการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ อบต.คลองเขม้า ตั้งอยู่เลขที่ 234 ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

ชื่อของนางรัชนพ ศิริเพชร โผล่ขึ้นมาในกระแสข่าวใหญ่ หลัง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นบ้านซึ่งตั้งเป็นสำนักงานใน จ.นนทบุรี พบข้าราชการ 10 คน อยู่ระหว่างนำข้อมูลที่แก้ไขในกระดาษคำตอบสอบข้าราชการ คีย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ส่งกลับไปยังหน่วยงานที่จัดสอบ

โลกออนไลน์มีการสืบค้นพบข้อมูลจากเลขประจำตัวสอบในใบคำตอบที่มีการส่งมาแก้ไขยังสถานที่ดังกล่าว พบว่าผู้เข้าสอบรายนั้นได้รับการขึ้นบัญชีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2568 ลงวันที่ 8 เมษายน 2569 ภาคใต้ เขต 1 และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ อบต.คลองเขม้า กลายเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในสแกนเดลคดีที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ราชการท้องถิ่นไทย

นางรัชนพแจง อบต.คือปลายน้ำ ไม่รู้เห็น

นางรัชนพ ศิริเพชร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทาง อบต.เป็นผู้ร้องขออัตราตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ โดยเสนอไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ตามขั้นตอนปกติ เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

นางรัชนพยืนว่าตัวเองและหน่วยงานไม่ใช่ผู้เลือกคนมาบรรจุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ระบุตัวบุคคลว่าเป็นใคร และไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นปลายน้ำที่ทางส่วนกลางส่งใครมาก็ได้

ท่าทีของเธอชัดเจนในแง่ขั้นตอนราชการ แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าหากสอบสวนพบความผิดจริง จะต้องดำเนินการตามวินัย หากกระบวนการสอบสวนสรุปว่าเป็นการทุจริต อบต.คลองเขม้า ซึ่งเป็นผู้บรรจุบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการ ก็ต้องดำเนินการตามวินัย คือ เสนอให้ไล่ออก

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

ขบวนการใหญ่ เงิน 3.5 แสนถึง 8 แสนบาท ต่อหัว

เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกันอย่างไร ต้องย้อนไปที่ต้นทาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 17.45 น. นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่นำหมายค้น ศาลจังหวัดนนทบุรีที่ ค.618/2569 เข้าตรวจค้น บริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลจากการบุกค้น การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 คน ซึ่งการทุจริตครั้งนี้สร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท

ขบวนการนี้เรียกรับผลประโยชน์ทางการเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และสูงถึง 700,000–800,000 บาท ในพื้นที่ที่มีอัตราการแข่งขันสูง กลุ่มดังกล่าวอ้างว่ามีเส้นสายภายในสามารถดัดแปลงผลคะแนนได้

จากข้อมูลพบว่า มีผู้ที่ผ่านการสอบตามบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 151 คน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้ง 151 คนทุจริต แต่ต้องรอผลการสอบสวนของ ป.ป.ช. ให้ชัดเจนก่อน

ระดับนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศสั่งยกเลิกผลสอบทันทีแม้ออกประกาศไปแล้ว ชี้ต้นทางสกปรก คนมาสืบทอดก็ไร้คุณสมบัติ ย้ำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไฟเขียวคือพวกทำลายประเทศ

นั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุในล็อตที่โกง รวมถึงนักวิชาการตรวจสอบภายในที่อยู่ใน อบต.คลองเขม้า อาจต้องพ้นจากตำแหน่งแม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของ ป.ป.ช. เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนักวิชาการตรวจสอบภายในรายนี้หรือเจ้าหน้าที่ อบต.คลองเขม้า รายใด สถานะของบุคคลดังกล่าวยังเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยังต้องรอผลชันสูตรจากกระบวนการทางกฎหมายก่อนจะสรุปได้ว่ามีความผิดหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 14:32 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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