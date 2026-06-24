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เปิดวาร์ป อดีตพยาบาล ผันตัวเป็นแม่ค้า โชว์ลีลาเด็ดจนไวรัล อึ้ง ลูกค้าแห่ต่อคิวเพียบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:54 น.
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อดีตพยาบาลสาววัย 24 ปี ผันตัวช่วยพ่อทำร้านอุด้ง

พารู้จัก ทาเคอุจิ อายาเนะ อดีตพยาบาลสาววัย 24 ปี ผันตัวช่วยพ่อทำร้านอุด้ง โชว์ลีลาเด็ด แถมสวยออร่าจนกลายเป็นไวรัลดัง

กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์ญี่ปุ่น สำหรับ ทาเคอุจิ อายาเนะ (Ayane Takeuchi) สาวสวยวัย 24 ปี จากจังหวัดกิฟุ ที่ทิ้งอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลใหญ่ เพื่อกลับบ้านเกิดมาสืบทอดธุรกิจร้านอุด้งของครอบครัวจนกลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลในชั่วข้ามคืน

เส้นทางชีวิตของอายาเนะไม่ได้เริ่มต้นที่ร้านอาหาร เธอศึกษาต่อด้านการพยาบาลที่โอซาก้าแล้วทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพเต็มตัว

กระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คุณพ่อของเธอเปิดร้านอุด้งชื่อว่า Teuchi Udon Godaisan อายาเนะใช้เวลาช่วงวันหยุดแวะเวียนมาช่วยงานที่ร้านบ่อยครั้ง เธอชอบบรรยากาศภายในร้านจึงตัดสินใจหันหลังให้วงการพยาบาลแล้วเข้าสู่วงการอาหารอย่างเต็มตัว ซึ่งคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่

อดีตพยาบาลสาวผันตัวเป็นช่างทำอุด้ง-7
ภาพจาก Instagram : sanjyo._anon

จุดเปลี่ยนสำคัญคือคลิปวิดีโอขณะที่เธอกำลังตั้งใจนวดแป้งและทำเส้นอุด้งถูกลูกค้าถ่ายไปลงโซเชียล ความสวยใสมีเสน่ห์ราวกับดาราหรือนางแบบของเธอทำให้คลิปดังกล่าวเป็นไวรัลทันที ปัจจุบันเธอมียอดผู้ติดตามใน Instagram sanjyo._anon พุ่งทะลุ 210,000 คน รวมทั้งผู้ติดตามใน TikTok ทะลุ 150,000 คน นอกจากนี้คลิปจากรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของเธอมียอดวิวมากกว่า 28 ล้านครั้ง

จากกระแสความโด่งดังทำให้ร้านอุด้งในจังหวัดกิฟุกลายเป็นจุดเช็กอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ อายาเนะเปิดใจว่าเธอไม่ได้รู้สึกประหม่าเวลาที่มีลูกค้าคอยจ้องมองขณะทำงาน เพราะเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้อุด้งของเธออร่อยที่สุด ทั้งยังสดใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนนวดจนถึงต้ม

สำหรับใครที่ตั้งใจจะไปดูฝีมือเธอโดยเฉพาะอาจจะต้องอาศัยโชคช่วยสักนิด เพราะอายาเนะย้ำว่าพนักงานทุกคนในร้านต้องสลับสับเปลี่ยนหน้าที่กัน ทั้งงานต้อนรับลูกค้า นวดแป้ง ไปจนถึงลงมือต้มเส้น ฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นภาพเธอกำลังทำเส้นสดทุกครั้งที่แวะไปเยือน

อดีตพยาบาลสาวผันตัวเป็นช่างทำอุด้ง
ภาพจาก Instagram : sanjyo._anon
อดีตพยาบาลสาวผันตัวเป็นช่างทำอุด้ง-4
ภาพจาก Instagram : sanjyo._anon
อดีตพยาบาลสาวผันตัวเป็นช่างทำอุด้ง-3
ภาพจาก Instagram : sanjyo._anon
อดีตพยาบาลสาวผันตัวเป็นช่างทำอุด้ง-5
ภาพจาก Instagram : sanjyo._anon
ทาเคอุจิ อายาเนะ
ภาพจาก Instagram : sanjyo._anon
อดีตพยาบาลสาวผันตัวเป็นช่างทำอุด้ง-2
ภาพจาก Instagram : sanjyo._anon

 

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ข้อมูลจาก : ettoday

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 17:54 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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