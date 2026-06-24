มศว. สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรม จากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว. ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ดังนี้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว รอบด้าน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย เพื่อให้ ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชน
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นใน มาตรฐานทางวิชาการ และคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความ รอบคอบและเป็นธรรม พร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไป
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