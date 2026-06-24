สหรัฐฯ ผ่อนมาตรการให้ทีมชาติอิหร่าน อนุญาตให้เดินทางก่อนถึงวันแข่งได้ 2 วัน
สหรัฐฯ ผ่อนมาตรการให้ทีมชาติอิหร่าน อนุญาตให้เดินทางก่อนถึงวันแข่งได้ 2 วัน จากเดิมที่อนุญาตให้เดินทางเข้าในวันแข่งเท่านั้น
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ฟุตบอลทีมชาติอิหร่านต้องเดินทางเข้าและออกในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเท่านั้น โดยทั้งสามเกมอิหร่านเล่นในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนั้น
ล่าสุดสำนักข่าวสำนักข่าว CNN ระบุว่า ทางการสหรัฐฯผ่อนปรนมาตรการให้ทีมชาติอิหร่าน โดยอนุญาตให้เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาได้ก่อนวันแข่ง 2 วัน แต่ต้องออกจากประเทศทันทีหลังเกมจบเหมือนเดิม ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่แม้ว่าจะดีขึ้น แต่ก็ยังคงตรึงเครียดเหมือนเดิม
สำหรับเกมต่อไปอิหร่านะจะลงดวงแข้งกับทีมชาติอียิปต์ ซึ่งหากอิหร่านเอาชนะอียิปต์ได้พวกเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม G ทันที ขณะที่ผลงานก่อนหน้าคือเสมอกับนิวซีแลนด์ 2-2 และ เสมอกับเบลเยียม 0-0 มีทั้งหมดสองแต้ม
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