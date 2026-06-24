รองผู้ว่าโคราช สงสัยคำเฉลย 87 ชุดหลุดมาได้ยังไง ส่วนใบกระดาษคำตอบไม่ใช่ของจริง
รองผู้ว่าโคราช สงสัยคำเฉลย 87 ชุดหลุดมาได้ยังไง เนื่องจากเป็นความลับ ส่วนใบกระดาษคำตอบไม่ใช่ของจริง แต่ปริ้นมาจากไฟล์
นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงกรณีการโกงข้อสอบท้องถิ่นว่า ยืนยันกระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริง แต่น่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบ เพราะใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้น โดยระบุว่าต้องเป็นเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้ เมื่อตรวจแล้วเสร็จให้ สำเนาข้อมูลลงเป็นไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ ส่งให้กรมส่งเสริมฯ จำนวน 1 ชุด สรุปข้อมูลนี้ อยู่ที่มหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้น ก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อน ที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริง ส่วนใครปรินต์ใครทำผมไม่ได้พูดนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการ
แต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัย คำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัย สถ. ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้เช่นนั้น คำเฉลยจำนวน 87 ชุด เอามาได้อย่างไร
ก่อนจะพูดถึงคำสั่งยกเลิกสอบท้องถิ่นของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ด้วยว่า อย่าตื่นตระหนก นายกรัฐมนตรีท่านพูดภาพรวมเป็นนโยบายสั่งกำชับ ฝ่ายควบคุมราชการประจำต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเลิกแน่ แต่ยกเลิกในส่วนที่เป็นพิษ หาใช่ยกเลิกทั้งตะกร้าไม่ นี่คือความหมาย ของการยกเลิก
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