CIB เปิด 3 ช่องทางแจ้ง ร้านค้า “ไทยช่วยไทย พลัส” ฉวยโอกาสขึ้นราคา
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิด 3 ช่องทาง แจ้งเบาะแสเอาผิดร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”
ความคืบหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” หลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยรัฐจ่ายให้ 60% และผู้มีสิทธิจ่ายเองอีก 40% ผ่านแอปฯ ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ทุกวัน
วงเงินสิทธิอยู่ที่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน หรือสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน รวมตลอดโครงการไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เผยช่องทางร้องเรียนกรณีร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหากใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส” ว่า ในช่วงแคมเปญ “ไทยช่วยไทย พลัส” หลายคนต่างอยากใช้สิทธิให้คุ้มค่าที่สุด แต่มีร้านค้าบางร้านแอบบวกราคาสินค้าเพิ่ม หากพบเจอร้านค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
- โทรศัพท์ผ่านสายด่วน 02-111-1122
- ส่งหลักฐานผ่านอีเมล thaihelpplus60-40_cc@fpo.go.th
- ส่งหลักฐานผ่านไปรษณีย์ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการให้จดจำชื่อร้านค้าและพิกัดที่ตั้ง รวมทั้งรูปถ่ายหลักฐานการซื้อขาย ป้ายราคา หรือใบเสร็จ ทั้งนี้ ควรใช้สิทธิของตนให้เกิดประโยชน์และร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกต้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
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