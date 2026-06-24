ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย “รมช.” โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท
เปิดโปงพฤติกรรมฉาวขบวนการนายหน้าซื้อขายที่นั่งสอบบรรจุราชการ หลังมีคลิปเสียงหลุดการเจรจาระหว่างชายที่แทนตัวเองว่า “พี่กิจ” และหญิงชื่อ “คุณส้ม” เตรียมจัดหาคนมาสวมโควตาสอบบรรจุจำนวน 1,500 ที่นั่ง
เปิดโปงพฤติกรรมฉาวขบวนการนายหน้าซื้อขายที่นั่งสอบบรรจุราชการ หลังจากที่เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้แชร์โพสต์จาก เพจ งานราชการ ภาคเหนือ ที่อ้างอิงข้อมูลจาก Next News TH กรณีคลิปเสียงหลุดการเจรจาระหว่างชายที่แทนตัวเองว่า “พี่กิจ” และหญิงชื่อ “คุณส้ม” เตรียมจัดหาคนมาสวมโควตาสอบบรรจุจำนวน 1,500 ที่นั่ง โดยมีการแอบอ้างว่ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีช่วย
เร่งหา “เด็ก” สวมโควตา 1,500 ที่นั่ง อ้างอิง “รัฐมนตรีช่วย” พร้อมตั้งราคา 3.5 แสนบาท
จากคลิปเสียงดังกล่าว ชายที่ชื่อ “พี่กิจ” ได้ขอให้ “คุณส้ม” ช่วยหา “เด็ก” หรือผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อเตรียมไว้ในมือ เนื่องจากตนได้รับโควตาที่นั่งมามากถึง 1,500 ที่นั่งจากคนในทีมงาน แต่ปรากฏว่าเด็กในสังกัดของตนไม่มีคุณสมบัติ เนื่องจากไม่ได้ไปสมัครสอบ จึงไม่มีสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ
ประเด็นสำคัญในบทสนทนาคือการอ้างถึงบุคคลระดับสูง โดยพี่กิจระบุว่าโควตาดังกล่าวได้มาจากทีมงานของ “รัฐมนตรีช่วย” ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งมีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการหัวละ 350,000 บาท (รวมค่าดำเนินการทั้งหมด) โดยมีเงื่อนไขให้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาทให้จ่ายในวันที่สัมภาษณ์หรือสอบผ่าน ทั้งนี้ พี่กิจยอมรับว่ายอด 3.5 แสนบาทเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเดิมตนตั้งใจจะบริหารจัดการในงบประมาณ 200,000 – 250,000 บาท
นอกจากนี้ บทสนทนายังมีการพูดถึงราคาตลาดมืดในภูมิภาคอื่นเพื่อนำมาอ้างอิง โดยระบุว่าบางสายในโซนจังหวัดขอนแก่นมีการเรียกเก็บสูงถึง 700,000 บาท และในลพบุรีสูงถึง 800,000 บาท พี่กิจจึงได้เสนอไอเดียในการทำกำไรส่วนต่าง โดยแนะให้เรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้สมัคร 100,000 บาท เพื่อนำไปส่งให้สายใน 50,000 บาท และเก็บไว้เป็นกำไรแบ่งกันเองอีก 50,000 บาท
ในช่วงท้ายของคลิปเสียง ทั้งสองยังได้พูดถึงสถานการณ์การโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง โดยอ้างอิงถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะมีการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดี โดยมีการกล่าวอ้างว่าอธิบดีคนเดิมไม่ใช่คนของฝ่ายตน จึงเตรียมจะนำคนของตนเองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาเสียบตำแหน่งแทน ซึ่งบทสนทนาจบลงที่คุณส้มรับปากว่าจะไปตรวจสอบรายชื่อเด็กเพื่อนำมาเข้าร่วมขบวนการตามที่ตกลงกันไว้
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