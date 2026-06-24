ข่าว

ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย “รมช.” โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 12:21 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 12:21 น.
71
ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย "รมช." โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท
ภาพจำลองเหตุการณ์

เปิดโปงพฤติกรรมฉาวขบวนการนายหน้าซื้อขายที่นั่งสอบบรรจุราชการ หลังมีคลิปเสียงหลุดการเจรจาระหว่างชายที่แทนตัวเองว่า “พี่กิจ” และหญิงชื่อ “คุณส้ม” เตรียมจัดหาคนมาสวมโควตาสอบบรรจุจำนวน 1,500 ที่นั่ง

เปิดโปงพฤติกรรมฉาวขบวนการนายหน้าซื้อขายที่นั่งสอบบรรจุราชการ หลังจากที่เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้แชร์โพสต์จาก เพจ งานราชการ ภาคเหนือ ที่อ้างอิงข้อมูลจาก Next News TH กรณีคลิปเสียงหลุดการเจรจาระหว่างชายที่แทนตัวเองว่า “พี่กิจ” และหญิงชื่อ “คุณส้ม” เตรียมจัดหาคนมาสวมโควตาสอบบรรจุจำนวน 1,500 ที่นั่ง โดยมีการแอบอ้างว่ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีช่วย

เร่งหา “เด็ก” สวมโควตา 1,500 ที่นั่ง อ้างอิง “รัฐมนตรีช่วย” พร้อมตั้งราคา 3.5 แสนบาท

จากคลิปเสียงดังกล่าว ชายที่ชื่อ “พี่กิจ” ได้ขอให้ “คุณส้ม” ช่วยหา “เด็ก” หรือผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อเตรียมไว้ในมือ เนื่องจากตนได้รับโควตาที่นั่งมามากถึง 1,500 ที่นั่งจากคนในทีมงาน แต่ปรากฏว่าเด็กในสังกัดของตนไม่มีคุณสมบัติ เนื่องจากไม่ได้ไปสมัครสอบ จึงไม่มีสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

ประเด็นสำคัญในบทสนทนาคือการอ้างถึงบุคคลระดับสูง โดยพี่กิจระบุว่าโควตาดังกล่าวได้มาจากทีมงานของ “รัฐมนตรีช่วย” ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งมีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการหัวละ 350,000 บาท (รวมค่าดำเนินการทั้งหมด) โดยมีเงื่อนไขให้จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาทให้จ่ายในวันที่สัมภาษณ์หรือสอบผ่าน ทั้งนี้ พี่กิจยอมรับว่ายอด 3.5 แสนบาทเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเดิมตนตั้งใจจะบริหารจัดการในงบประมาณ 200,000 – 250,000 บาท

เร่งหา &quot;เด็ก&quot; สวมโควตา 1,500 ที่นั่ง อ้างอิง &quot;รัฐมนตรีช่วย&quot; พร้อมตั้งราคา 3.5 แสนบาท
ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

นอกจากนี้ บทสนทนายังมีการพูดถึงราคาตลาดมืดในภูมิภาคอื่นเพื่อนำมาอ้างอิง โดยระบุว่าบางสายในโซนจังหวัดขอนแก่นมีการเรียกเก็บสูงถึง 700,000 บาท และในลพบุรีสูงถึง 800,000 บาท พี่กิจจึงได้เสนอไอเดียในการทำกำไรส่วนต่าง โดยแนะให้เรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้สมัคร 100,000 บาท เพื่อนำไปส่งให้สายใน 50,000 บาท และเก็บไว้เป็นกำไรแบ่งกันเองอีก 50,000 บาท

ในช่วงท้ายของคลิปเสียง ทั้งสองยังได้พูดถึงสถานการณ์การโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง โดยอ้างอิงถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะมีการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดี โดยมีการกล่าวอ้างว่าอธิบดีคนเดิมไม่ใช่คนของฝ่ายตน จึงเตรียมจะนำคนของตนเองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาเสียบตำแหน่งแทน ซึ่งบทสนทนาจบลงที่คุณส้มรับปากว่าจะไปตรวจสอบรายชื่อเด็กเพื่อนำมาเข้าร่วมขบวนการตามที่ตกลงกันไว้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

เอกชนเทียบไม่ติด! เปิดสิทธิลาข้าราชการต่อปี ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน

2 นาที ที่แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69 ข่าวการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือสั่งฟันทหาร 17 นาย เอี่ยวเหตุซ่อมโหดรุ่นน้อง ถ่ายคลิปเผาของสงวน

6 นาที ที่แล้ว
สวนลุงเวศน์ สวนดอกไม้เมืองตรัง ประกาศปิดยาวไม่มีกำหนด เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน สวนดอกไม้ดัง ปิดไม่มีกำหนด ใจหาย แบกภาระหนัก ขาดทุนสะสม

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน ยัน ไม่ตัดสิทธิ์คนสอบได้ด้วยความสามารถ สั่งขยายผลใครโกงสอบท้องถิ่นออกจากราชการ-โดนคดีอาญาด้วย

46 นาที ที่แล้ว
อบต.คลองเขม้า แจงกรณีพาดพิง &quot;น.ส.ณมล ทองอ่อน&quot; ยันไม่มีอำนาจแทรกแซงสอบ ข่าว

อบต.คลองเขม้า แจงกรณีพาดพิง “ณมล ทองอ่อน” ยันไม่มีอำนาจแทรกแซงสอบ

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

FBI ล่าหัว “เอมิลี ไทย” หญิงเจ้าของแล็บ คดีโกงเมดิแคร์ 3 พันล้านบาท

47 นาที ที่แล้ว
&quot;เราเที่ยวด้วยกัน&quot; คัมแบ็ก! อุดหนุนสูงสุด 3,000 บาท 1 ล้านสิทธิ กระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้ ข่าว

เราเที่ยวด้วยกัน เตรียมคัมแบ็ก! อุดหนุนสูงสุด 3,000 บาท 1 ล้านสิทธิ กระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาตให้ประกันตัว “ติ๊ก ชิโร่” ถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี วางหลักประกัน 2 แสน

54 นาที ที่แล้ว
รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน ข่าว

รวมพิรุธ โกงสอบท้องถิ่น เอกสาร-คลิปเสียง ปมแก้กระดาษคำตอบ เสียหาย 4.5 พันล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัด อบต.คลองเขม้า แจงปมนักวิชาการสาว ถ้าพบทุจริตพร้อมไล่ออก เผยเจ้าตัวมาทำงานปกติ ข่าว

ปลัด อบต.คลองเขม้า แจงปมนักวิชาการสาว ถ้าพบทุจริตพร้อมไล่ออก เผยเจ้าตัวมาทำงานปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายก อบจ. ลำพูด ขู่ฟ้อง “อนุทิน” หากยกเลิกผลสอบ ไม่เป็นธรรมกับคนที่สอบสุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ ออกโรงเซฟ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ลั่น ไม่สนับสนุนผู้หญิงไร้ยางอาย แย่งผัวชาวบ้าน บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ ออกโรงเซฟ ธัญญ่า ลั่น ไม่สนับสนุนผู้หญิงไร้ยางอาย แย่งผัวชาวบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุรเวช โคตรเศร้าประเทศไทย &quot;โกงสอบท้องถิ่น 68&quot; กินกันทั้งวงจร ข่าว

หมอสุรเวช โคตรเศร้าประเทศไทย “โกงสอบท้องถิ่น 68” กินกันทั้งวงจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิ๊ฟท์ซ่า เกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026 บันเทิง

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มศว. สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบสวนกลาง เปิด 3 ช่องทางแจ้ง ร้านค้า &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

CIB เปิด 3 ช่องทางแจ้ง ร้านค้า “ไทยช่วยไทย พลัส” ฉวยโอกาสขึ้นราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ผ่อนมาตรการให้ทีมชาติอิหร่าน อนุญาตให้เดินทางก่อนถึงวันแข่งได้ 2 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รองผู้ว่าโคราช สงสัยคำเฉลย 87 ชุดหลุดมาได้ยังไง ส่วนใบกระดาษคำตอบไม่ใช่ของจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย &quot;รมช.&quot; โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท ข่าว

ซ้อเปา แฉคลิปเสียง! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่น 2568 อ้างสาย “รมช.” โควตา 1,500 ที่นั่ง หัวละ 3.5 แสนบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม บันเทิง

ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้เขมร หลังโพสต์ระเบิด MK 84 อ้างมาจาก F-16 ชี้หลักฐานมีข้อกังขา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568 เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ ข่าว

มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 12:21 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 12:21 น.
71
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกชนเทียบไม่ติด! เปิดสิทธิลาข้าราชการต่อปี ลาป่วย 60 วัน ลากิจ 45 วัน ลาพักผ่อน 10 วัน

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกรณี พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กำหนดลงมติ 9 ก.ค. 69

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
สวนลุงเวศน์ สวนดอกไม้เมืองตรัง ประกาศปิดยาวไม่มีกำหนด

ปิดตำนาน สวนดอกไม้ดัง ปิดไม่มีกำหนด ใจหาย แบกภาระหนัก ขาดทุนสะสม

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569

FBI ล่าหัว “เอมิลี ไทย” หญิงเจ้าของแล็บ คดีโกงเมดิแคร์ 3 พันล้านบาท

เผยแพร่: 24 มิถุนายน 2569
Back to top button