ข่าวดาราบันเทิง

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 13:27 น.
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กิ๊ฟท์ซ่า เกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026

สำเร็จก้าวแรก! กิ๊ฟท์ซ่า เกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026

เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางใหม่ที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงและแฟนนางงามไม่ใช่น้อย เมื่อ กิ๊ฟท์ซ่า ปิยา พงศ์กุลภา หรือ กิ๊ฟท์ซ่า Girly Berry (เกิร์ลลี่เบอร์รี่) หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปตัวท็อปแห่งยุค Y2K ที่ล่าสุดเจ้าตัวของพิสูจน์ตัวเองในความฝันครั้งใหม่และครั้งใหญ่ในชีวิต ด้วยการเดินเข้าไปประกวดเป็นนางงามบนเวที Miss Universe Rayong 2026

แม้จะเป็นการลงประกวดเวทีขาอ่อนครั้งแรกในชีวิตของเธอ แต่ด้วยความสามารถ ทัศนคติ และความงามภายนอกของเธอเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการทุกท่าน จนทำให้ กิ๊ฟท์ซ่า เกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 มาครองได้สำเร็จ และได้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 สาวงามจังหวัดภาคตะวันออก เข้าไปประกวดชิงมงกุฎบนเวทีใหญ่ Miss Universe Thailand 2026 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026-6

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026-2

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026-3

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026-1

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026-7

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026-8

กิ๊ฟท์ซ่า คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026 เตรียมประชันความงามเวทีใหญ่ MUT2026-9

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อ้างอิงจาก : GrandTV

ภาพจาก : FB มิสยูนิเวิร์สระยอง – Miss Universe Rayong

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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