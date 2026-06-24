ทัวร์ลง ลุงกร่างกระชากเด็กแย่งที่นั่งรถไฟ จวกยับ ทำตัวอันธพาล ใช้กำลังกับผู้หญิง
ชายวัย 70 ปี กระชากเด็กสาวแย่งที่นั่งสำรองบนรถไฟใต้ดินเฉิงตู ซ้ำใช้ร่มตี เจ้าหน้าที่แจงไม่มีกฎบังคับสละที่นั่ง ชาวเน็ตจวกทำตัวอันธพาล
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ชุลมุนบนขบวนรถไฟใต้ดินสาย 2 เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 มีคลิปวิดีโอเผยแพร่บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นชายสูงวัยอายุประมาณ 70 ปี สวมเสื้อยืดสีแดง พยายามชกระชากเด็กสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนที่นั่งสำรองสำหรับบุคคลพิเศษ (Priority Seat) เพราะต้องการแย่งที่นั่ง
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เมื่อรถไฟวิ่งมาถึงสถานีจัตุรัสเทียนฝู่ ชายวัย 70 ปีสั่งให้เด็กสาวลุกขึ้น แม่จึงเสนอตัวลุกให้ที่นั่งแทน พร้อมอธิบายว่าการสละที่นั่งเป็นเรื่องของน้ำใจ ไม่ใช่หน้าที่ และขอให้พูดคุยกันดี ๆ เพื่อเคารพซึ่งกันและกัน แต่ชายผู้ก่อเหตุไม่ฟังและพยายามใช้ร่มเป็นอาวุธทำร้าย แม่จึงลุกขึ้นปกป้องลูกสาวและมีการต่อสู้ทำร้ายร่างกายกันไปมา
หลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจีนจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของชายคนดังกฃ่าวอย่างดุเดือด อาทิ
“ทั้งหมดนี้เป็นเพราะสวัสดิการรักษาพยาบาลและเงินบำนาญตลอดชีพแท้ ๆ”
“ตลกมาก คนอื่นก็เสียเงินซื้อตั๋วเหมือนกัน เอาสิทธิ์อะไรมาบังคับให้ลุก”
“ควรออกกฎหมายลดเงินบำนาญคนแก่ที่ทำผิดกฎหมาย”
“พฤติกรรมแบบนี้จงใจก่อความวุ่นวายชัด ๆ แจ้งตำรวจจับขังเลย”
“ทำแบบนี้ต่างอะไรกับพวกอันธพาล”
“ใครให้ความกล้ามาใช้กำลังแย่งชิงที่นั่งจากผู้หญิง”
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินเมืองเฉิงตูออกมาชี้แจงว่า รถไฟใต้ดินมีนโยบายรณรงค์ให้ผู้โดยสารเอื้อเฟื้อที่นั่งสำรองแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริง แต่ไม่มีกฎบังคับให้ต้องสละที่นั่ง
ข้อมูลจาก : singtao
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