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คลิประทึก ไฟไหม้ตึกระฟ้า 49 ชั้น กลางกรุงมาดริด ควันคลุ้ม อพยพวุ่น เดินลงบันได 34 ชั้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:43 น.
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คลิประทึก ไฟไหม้ตึกระฟ้า 49 ชั้น กลางกรุงมาดริด ควันคลุ้ม อพยพวุ่น เดินลงบันได 34 ชั้น
x/@Juanpauzca

เกิดเหตุไฟไหม้อาคารสำนักงานบริษัทพลังงาน Moeve ย่านธุรกิจมาดริด วันอังคาร ตำรวจยืนยันควบคุมได้แล้ว ไม่มีผู้บาดเจ็บ

เกิดเหตุไฟไหม้ตึกระฟ้าสูง 49 ชั้น ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อบ่ายวันอังคาร ตำรวจยืนยันกับ Reuters ว่าควบคุมเพลิงได้แล้ว และไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

อาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานของบริษัทพลังงาน Moeve โดยพนักงานถูกอพยพออกหลังพบควันหนาแน่นภายในตึก พยานรายหนึ่งเปิดเผยกับ Reuters ว่าต้องเดินลงบันไดจากชั้นที่ 34 เพื่อหนีออกมา

เกิดเหตุไฟไหม้อาคารสำนักงานบริษัทพลังงาน Moeve ย่านธุรกิจมาดริด
x/@Juanpauzca

พยานอีกรายระบุว่าเห็นควันและได้กลิ่นไหม้ก่อนสัญญาณเตือนไฟไหม้จะดังขึ้น ภาพที่บันทึกโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์แสดงให้เห็นควันพวยพุ่งออกจากชั้นกลางของอาคาร

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว ยังไม่มีรายงานสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:43 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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