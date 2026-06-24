คลิประทึก ไฟไหม้ตึกระฟ้า 49 ชั้น กลางกรุงมาดริด ควันคลุ้ม อพยพวุ่น เดินลงบันได 34 ชั้น
เกิดเหตุไฟไหม้อาคารสำนักงานบริษัทพลังงาน Moeve ย่านธุรกิจมาดริด วันอังคาร ตำรวจยืนยันควบคุมได้แล้ว ไม่มีผู้บาดเจ็บ
เกิดเหตุไฟไหม้ตึกระฟ้าสูง 49 ชั้น ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อบ่ายวันอังคาร ตำรวจยืนยันกับ Reuters ว่าควบคุมเพลิงได้แล้ว และไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
อาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานของบริษัทพลังงาน Moeve โดยพนักงานถูกอพยพออกหลังพบควันหนาแน่นภายในตึก พยานรายหนึ่งเปิดเผยกับ Reuters ว่าต้องเดินลงบันไดจากชั้นที่ 34 เพื่อหนีออกมา
พยานอีกรายระบุว่าเห็นควันและได้กลิ่นไหม้ก่อนสัญญาณเตือนไฟไหม้จะดังขึ้น ภาพที่บันทึกโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์แสดงให้เห็นควันพวยพุ่งออกจากชั้นกลางของอาคาร
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว ยังไม่มีรายงานสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างเป็นทางการ
A esta hora. Incendio en las cuatro torres de Madrid. pic.twitter.com/ZMRTroiXBt
— Juan Pablo (@Juanpauzca) June 23, 2026
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