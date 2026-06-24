เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

มศว (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็น “ผู้รับจ้างจัดสอบ” ให้กับการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วน
การสอบท้องถิ่นในไทยใช้ระบบสอบแข่งขันแบบรวมศูนย์ โดย คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 สถ. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงเป็น “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้ลงมือจัดสอบเอง แต่เปิดประมูลหาเอกชนหรือสถาบันมารับงานแทน
ในรอบสอบปี 2568 นี้ มศว เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding) เสนอราคา 133.236 ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณราว 7 ล้านบาท และ ได้รับจ้างให้ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
หน้าที่ของ มศว ครอบคลุมงานหลักหลายส่วน คือออกข้อสอบ จัดสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลคะแนน ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ เมื่อ 24 ธันวาคม 2568 กสถ. ร่วมกับ มศว ทำการประมวลผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ทั้ง 8 ภาค/เขตทั่วประเทศ ส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการยังเป็นอำนาจของ สถ. อยู่ ตามที่ รมช.มหาดไทยอธิบายว่า ผู้รับจัดสอบจะไปดำเนินการสอบ เมื่อตรวจสอบกระบวนการแล้วก็ส่งผลกลับมาที่ สถ. เพื่อประกาศผล
จากกรณี วันที่ 23 มิถุนายน 2569 ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น มูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท ที่จังหวัดนนทบุรี โดย บ้านหลังหนึ่งถูกใช้เป็นที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่ยอมจ่ายเงิน ในฐานะผู้จัดสอบ มศว จึงถูกพาดพิงและกำลังจะถูกเรียกชี้แจง โดย กมธ. เตรียมเชิญ สถ. และ มศว ในฐานะผู้จัดสอบเข้าชี้แจงในสัปดาห์ถัดไป
ทั้งนี้ สถ. ออกมาชี้แจงว่า กระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่ มศว ล็อกกุญแจแน่นหนา แบ่งเก็บ 2 ชุด และมีกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติให้ สถ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 โดยได้ ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ จัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบ ขนส่งข้อสอบ จัดหาสถานที่สอบ จัดสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค สถานที่เก็บแบบทดสอบ จัดหายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ การประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจนการเก็บรักษารักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ
ในทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกัน ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริตฯ ทั้ง 7 องค์กร เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
4. กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
7. คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
ปัจจุบัน กระดาษคำตอบทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้าง (มศว) จัดหาตามเงื่อนไข TOR โดยมีการใส่กุญแจล็อกอย่างแน่นหนาจำนวน 2 ชุด ซึ่งลูกกุญแจอยู่ที่มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและ สถ. อย่างละชุด พร้อมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สถ. ย้ำชัดว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ และหากผลการตรวจสอบพบว่า มีผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เกิดการทุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องถูกดำเนินคดีและรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง โดยจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
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