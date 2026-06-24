การเงินเศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:35 น.
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เปิดข้อมูล มศว รับหน้าที่อะไร ในการจัดสอบท้องถิ่น 2568

มศว (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็น “ผู้รับจ้างจัดสอบ” ให้กับการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วน

การสอบท้องถิ่นในไทยใช้ระบบสอบแข่งขันแบบรวมศูนย์ โดย คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 สถ. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงเป็น “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้ลงมือจัดสอบเอง แต่เปิดประมูลหาเอกชนหรือสถาบันมารับงานแทน

ในรอบสอบปี 2568 นี้ มศว เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding) เสนอราคา 133.236 ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณราว 7 ล้านบาท และ ได้รับจ้างให้ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

สนามสอบท้องถิ่น 68 แบ่งออกเป็น 10 เขตทั่วประเทศสำหรับผู้สมัคร.
สอบท้องถิ่น ปี 68

หน้าที่ของ มศว ครอบคลุมงานหลักหลายส่วน คือออกข้อสอบ จัดสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลคะแนน ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ เมื่อ 24 ธันวาคม 2568 กสถ. ร่วมกับ มศว ทำการประมวลผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ทั้ง 8 ภาค/เขตทั่วประเทศ ส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการยังเป็นอำนาจของ สถ. อยู่ ตามที่ รมช.มหาดไทยอธิบายว่า ผู้รับจัดสอบจะไปดำเนินการสอบ เมื่อตรวจสอบกระบวนการแล้วก็ส่งผลกลับมาที่ สถ. เพื่อประกาศผล

จากกรณี วันที่ 23 มิถุนายน 2569 ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น มูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท ที่จังหวัดนนทบุรี โดย บ้านหลังหนึ่งถูกใช้เป็นที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่ยอมจ่ายเงิน ในฐานะผู้จัดสอบ มศว จึงถูกพาดพิงและกำลังจะถูกเรียกชี้แจง โดย กมธ. เตรียมเชิญ สถ. และ มศว ในฐานะผู้จัดสอบเข้าชี้แจงในสัปดาห์ถัดไป

ทั้งนี้ สถ. ออกมาชี้แจงว่า กระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่ มศว ล็อกกุญแจแน่นหนา แบ่งเก็บ 2 ชุด และมีกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง

ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีมติให้ สถ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 โดยได้ ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ จัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบ ขนส่งข้อสอบ จัดหาสถานที่สอบ จัดสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค สถานที่เก็บแบบทดสอบ จัดหายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ การประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตลอดจนการเก็บรักษารักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ

ในทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกัน ต่อต้าน และปราบปรามการทุจริตฯ ทั้ง 7 องค์กร เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

4. กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

7. คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

ปัจจุบัน กระดาษคำตอบทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้าง (มศว) จัดหาตามเงื่อนไข TOR โดยมีการใส่กุญแจล็อกอย่างแน่นหนาจำนวน 2 ชุด ซึ่งลูกกุญแจอยู่ที่มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและ สถ. อย่างละชุด พร้อมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สถ. ย้ำชัดว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ และหากผลการตรวจสอบพบว่า มีผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เกิดการทุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องถูกดำเนินคดีและรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง โดยจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:35 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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