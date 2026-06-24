มศว สั่งสอบด่วนปม โกงสอบท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกบ้านพักพบ แก้กระดาษคำตอบ
มศว เร่งตรวจสอบกรณี โกงสอบข้าราชการท้องถิ่น หลัง ป.ป.ช. บุกค้นบ้านพัก พบหลักฐานแก้กระดาษคำตอบ เตรียมแถลงบ่ายนี้
24 มิ.ย. 2569 รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เรียกประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พร้อมทีมกฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกมาชี้แจงกรณี ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2569 โดยสถานที่ดังกล่าวถูกระบุว่าใช้เป็นจุดแก้ไขกระดาษคำตอบ เพื่อปรับคะแนนให้กับผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่ง
ข้อมูลเบื้องต้นจาก สถ. ระบุว่า มีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบจำนวนมาก
มศว เป็นคู่สัญญากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกข้อสอบ จัดพิมพ์ ขนส่ง จัดหาสถานที่สอบ ประมวลผลคะแนน และเก็บรักษากระดาษคำตอบ
ตามเงื่อนไขในทีโออาร์ กระดาษคำตอบทั้งหมดต้องเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงที่ล็อกกุญแจ 2 ชุด โดย มศว และ สถ. ถือฝ่ายละชุด พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง การพบว่ากระดาษคำตอบถูกนำออกไปแก้ไขภายนอก จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งตรวจสอบว่าช่องโหว่เกิดขึ้นในขั้นตอนใด และมีผู้เกี่ยวข้องอีกกี่ราย
มศว เตรียมออกแถลงการณ์ผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ด้าน สถ. ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และหากพบผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จะดำเนินการให้รับผิดทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครองอย่างถึงที่สุด
ที่มา: โพสต์ทูเดย์
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