ปีเตอร์ คอร์ป เล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยันจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม

ไม่ใช่เรื่องง่าย! ปีเตอร์ คอร์ป เปิดใจเล่าครั้งแรก สาเหตุเลิกแฟนสาวนอกวงการ ยืนยันรัก 5 ปีจบด้วยดี ไม่มีมือที่สาม
ภายหลังจาก ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล นักร้องและนักแสดงชื่อดัง โพสต์ภาพมือซ้ายที่ไม่มีแหวนหมั้นสวมที่นิ้วนาง พร้อมระบุข้อความแคปชั่นว่า “ถอดแหวนมาสักพักใหญ่แล้วครับ #เพื่อทราบ #NoDrama” ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตว่าทั้งคู่เลิกกันด้วยเหตุผลอะไร
เนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้เรามักจะเห็น ปีเตอร์ อวดโมเมนต์คู่แฟนสาวนอกวงการอยู่เสมอ กระทั่งช่วงหลัง ๆ เริ่มจะไม่เห็นความสวีทระหว่างทั้งสองออกมาแล้ว จนทราบว่า ปีเตอร์ ถอดแหวนหมั้นมาสักพักแล้ว
ปีเตอร์ คอร์ป โพสต์ภาพมือซ้ายไร้แหวน ถอนหมั้นแฟนสาว? ย้ำชัดไร้ดราม่า
ล่าสุดนักร้องนักแสดงหนุ่ม ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกผ่าน วันบันเทิง เกี่ยวกับความรักครั้งล่าสุดที่ต้องจบลงอย่างน่าเสียดาย ระบุว่า
“เรื่องความรัก ก็ตามที่โพสต์ โสดมา 6 เดือนกว่าแล้ว อาจมีบางคนไม่รู้ มีทักมา มีถาม ก็โพสต์บอกไปเลยแล้วกัน การเลิกกันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องที่ดี แต่เราไม่ได้ทะเลาะกัน คุยกัน ความสัมพันธ์เกือบ 5 ปี พอถึงจุดนึงก็รู้สึกว่าด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่าง ทำให้รู้สึกว่าเส้นทางไม่ได้อยู่คู่กันแล้ว ถือว่าเป็นการจบกันโดยดี คุยกันดี ไม่มีมือที่สาม คุยกันง่าย ๆ ไม่ได้วุ่นวาย
ต้องบอกว่างานคอนเสิร์ตกินเวลาของผมไปเยอะ อดีตแฟนผมทำงานจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ทำงานเสาร์อาทิตย์ ก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะเจอกัน เจอกันน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งงานคอนเสิร์ตดีเกินคาด งานเยอะ หลาย ๆ อย่างรวมกันไปถึงจุดนั้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปีเตอร์ คอร์ป โพสต์ภาพมือซ้ายไร้แหวน ถอนหมั้นแฟนสาว? ย้ำชัดไร้ดราม่า
- ปีเตอร์ คอร์ป หมั้นแล้ว ขอเป็นรักสุดท้าย ไร้แพลนเปิดตัว ลูกชายไฟเขียวเรียบร้อย
- “ปีเตอร์ คอร์ป” ลงรูปแฟนใหม่ แต่ไม่เห็นหน้า เบื้องหลังเพราะเหตุนี้
อ้างอิงจาก : วันบันเทิง – oneบันเทิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: