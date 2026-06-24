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คดีสยอง! พบศพนางแบบ ฆ่ายัดกระเป๋าเดินทาง เร่งล่า 2 ผู้ต้องสงสัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:44 น.
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นางแบบวัย 36 ปี ถูกฆ่ายัดกระเป๋าเดินทาง

ช็อก! พบศพนางแบบวัย 36 ปี ถูกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง ส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุ-เวลาเสียชีวิตที่แน่ชัด ตำรวจโคลอมเบียเร่งล่า 2 ผู้ต้องสงสัย

เจ้าหน้าที่ตำรวจโคลอมเบียเร่งติดตามตัวชายชาวอังกฤษและอเมริกัน เพื่อสอบสวนคดีการเสียชีวิตของ นาตาเลีย บียัลบา อังการิตา (Natalia Villalba Angarita) นางแบบสาววัย 36 ปี จากเมืองกูกูตา ทางตอนเหนือของประเทศ

พนักงานทำความสะอาดเข้าไปในห้องพักชั้น 7 ของอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงโบโกตา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 หลังหมดสัญญาเช่า แล้วพบร่างผู้เสียชีวิตซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีเทาภายในห้องน้ำ โดยน้ำจากฝักบัวยังคงเปิดทิ้งไว้

เจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินส่วนตัวในที่เกิดเหตุ รวมถึงหนังสือเดินทาง 2 เล่ม เล่มหนึ่งหมดอายุแล้ว ส่วนอีกเล่มยังมีอายุการใช้งานและมีตราประทับประวัติการเดินทางไปประเทศสเปนเมื่อไม่นานมานี้ ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคดีนี้เป็นการจงใจฆาตกรรมและใช้ความรุนแรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชส่งร่างไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุและเวลาเสียชีวิตที่แน่ชัด พร้อมรวบรวมหลักฐานรอยนิ้วมือและร่องรอยแฝงในที่เกิดเหตุ

นางแบบวัย 36 ปี

จากการสืบสวนพบว่า มีชายชาวอังกฤษเดินทางเข้ามาในห้องพักเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน และเดินทางออกไปในวันถัดมา ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพขณะเขาหอบผ้าปูที่นอนไปที่โซนซักล้าง วิดีโอนี้ยืนยันว่าเขาอยู่ในห้องพักตามวันเวลาดังกล่าว ช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนค้นหาสิ่งของและสถานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเก็บกู้ดีเอ็นเอ เส้นใย ร่องรอยแฝงต่าง ๆ รวมถึงพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ตำรวจระบุว่ามีชายชาวอเมริกันจากรัฐเทกซัสพักอยู่ด้วยในช่วงแรกของการเช่าห้องพัก ทีมสืบสวนกำลังวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกการเข้าออกอาคาร และเส้นทางการเดินทางของชาวต่างชาติทั้ง 2 คน ขณะนี้ยังไม่ยืนยันแรงจูงใจในการก่อเหตุและยังไม่มีการจับกุมใคร

คดีนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุฆาตกรรม ดีเจ วาเลนตินา เตรสปาลาซิโอส (Valentina Trespalacios) เมื่อปี 2566 ซึ่งพบศพซ่อนในกระเป๋าเดินทางเช่นกัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ศาลโคลอมเบียตัดสินให้ จอห์น เนลสัน ปูลอส (John Nelson Poulos) พลเมืองชาวอเมริกัน มีความผิดฐานฆาตกรรมวาเลนตินาพร้อมทั้งปกปิดและทำลายหลักฐาน ศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา 42 ปี 8 เดือน

ข้อมูลจาก : mirror , thesun และ dailymail

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:44 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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