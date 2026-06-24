นทท.หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงาน
นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ หวาดเสียว ติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร หลังเครื่องเล่นหยุดทำงานนาน 10 นาที โชคดีไร้คนเจ็บ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า นักท่องเที่ยวติดอยู่กลางอากาศสูงเกือบ 80 เมตร ภายหลังจากที่เครื่องเล่นในสวนสนุกซิกซ์แฟล็กซ์ ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกาขัดข้อง
โดยนายเดวิด เออร์ลี ผู้ผลิตคอนเทนต์และเป็นผู้ประสบภัยเล่าว่า เขากับเพื่อนขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นดังกล่าว ที่ชื่อว่า SkyScreamer ก่อนที่อยู่ดีๆเครื่องจะหยุดหมุน และทำให้พวกเขาติดอยู่กลางอากาศสูง นานกว่า 10 นาที
เขาเล่าว่าเพื่อนของเขาเริ่มร้องไห้ เขาสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า ก่อนที่เครื่องเล่นจะกลับมาทำงานและนำผู้โดยสารลงมาได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่ทางสวนสนุกทางตอนแรก อ้างว่าคลิปที่มีการเผยแพร่เป็นคลิปเก่า ทว่าในเวลาต่อมาทางสวนสนุกออกมายืนยันว่ามีการหยุดทางเทคนิคจริงเป็นระยะเวลา 10 นาที ก่อนจะอธิบายว่าเครื่องเล่นได้ส่งสัญญาณไฟเตือน ทำให้การทำงานหยุดชั่วคราว หลังจากตรวจสอบระบบอย่างละเอียดแล้ว เครื่องเล่นก็กลับมาทำงานอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสำคัญที่สุด
Riders experienced a tense moment at Six Flags Over Georgia amusement park when one of the park’s tallest rides suddenly stopped, leaving them suspended in midair. pic.twitter.com/qbIkaAxxmq
— ABC News (@ABC) June 23, 2026
หรือชมคลิป ที่นี่
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