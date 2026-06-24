บอสณวัฒน์ ของขึ้น! หนิง ปัทมา โดนลูกค้า ‘ยกเลิกงาน’ เซ่นดรามาความสัมพันธ์

ณวัฒน์ ของขึ้น! โพสต์สตอรี่ฟาดเดือด หลัง “หนิง ปัทมา” โดนลูกค้า ‘ยกเลิกงาน’ เช้าวันนี้ เซ่นดรามาความสัมพันธ์
ล่าสุด 24 มิถุนายน 2569 ทำเอา ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หรือ บอสณวัฒน์ หัวเรือใหญ่เวทีมิสแกรนด์ถึงกับของขึ้นแต่เช้าตรู่ โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวโดยใช้พื้นหลังสีฟ้าเขียว ระบุว่า “เช้านี้ออฟฟิศ MGI แจ้งว่า หนิง ถูกยกเลิกงานจ้าง 2 งาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำไมต้องมาลงที่บริษัท”
หลังจากกระแสข่าวของ หนิง ปัทมา ที่ออกมาประกาศเลิกอดีตแฟนหนุ่ม โย กลางเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ (23 มิ.ย. 69) ก่อนถูกชาวเน็ตแห่ให้ความสนใจอย่างหนัก เมื่อ ธัญญ่า ธัญญาเรศ เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามี เป๊ก สัณณ์ชัย จนนักสืบโซเชียลพากันขุดภาพกลางสนามบิน และสัมภาษณ์เก่าของ หนิง ปัทมา กันยกใหญ่
งานนี้บอกเลยว่าคนทั้งประเทศต่างพยายามรอฟังความจริงจากปากของทั้ง 3 คน ไม่ว่าจะเป็น หนิง ปัทมา หรือ เป๊ก สัณณ์ชัย และธัญญ่า เองก็ด้วย ถึงประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ หากมีความเคลื่อนไหวจากทั้ง 3 คนเมื่อไหร่ ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์จะนำเสนอให้ทราบในทันที
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อ้างอิงจาก : IG nawat.tv
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