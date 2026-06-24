การเงินเศรษฐกิจ

ข้าราชการเงินเดือนน้อย สวัสดิการดียังไง ทำไมคนถึงแย่งสอบ ยอมทุจริต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:10 น.
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เปิดระบบเงินเดือน สวัสดิการ และบำนาญข้าราชการไทย คนยอมทุจริต จ่ายแสนเพราะอะไร? หลังป.ป.ช.จับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นปี 68 เสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท มีผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 ราย

ป.ป.ช. และตำรวจ บช.ก. บุกค้นบริษัทแห่งหนึ่งในนนทบุรีเมื่อ 22 มิถุนายน 2569 พบเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 10 คน กำลังแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ยอมจ่ายเงิน ความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าสูงถึง 4,500 ล้านบาท และมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 ราย คำถามที่ตามมาคือ ราชการคุ้มค่าถึงขนาดนั้นจริงหรือ

เริ่มต้นเท่าไหร่ ปรับขึ้นยังไง

ครม. อนุมัติปรับเงินเดือนข้าราชการทุกวุฒิ 10% สองปีติด เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 ตัวเลขล่าสุดจาก สำนักงาน ก.พ. ระบุว่า ข้าราชการแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 18,150–19,970 บาท ต่อเดือน วุฒิปริญญาโทอยู่ที่ 21,180–23,300 บาท และวุฒิปริญญาเอก 25,410–27,960 บาท

เงินเดือนปรับขึ้นได้จากสองทาง คือการเลื่อนขั้นประจำปีและการเลื่อนตำแหน่ง ฐานเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนอยู่ที่ 76,800 บาทต่อเดือน สำหรับกลุ่มบริหารระดับสูง ตัวเลขนี้ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม

สวัสดิการที่ไม่เห็นในสลิปเงินเดือน

สิ่งที่ทำให้ข้าราชการต่างจากพนักงานเอกชนไม่ใช่ตัวเงินเดือน แต่คือสวัสดิการที่มาพ่วงด้วย

ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐได้ฟรี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแล และสิทธินี้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วย ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับตัวเอง พ่อแม่ สามีหรือภรรยา และลูกที่ชอบด้วยกฎหมายสูงสุด 3 คน

ระบบเบิกจ่ายตรงช่วยให้ข้าราชการและครอบครัวไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาล่วงหน้า และไม่ต้องขอเอกสารรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ยังมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการที่พักอาศัย และสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งข้าราชการมักได้วงเงินและอัตราพิเศษกว่าประชาชนทั่วไป

สวัสดิการที่ไม่เห็นในสลิปเงินเดือน
ข้าราชการเงินเดือนน้อย สวัสดิการดียังไง ทำไมแย่งสอบ-ยอมโกง

เกษียณแล้ว ได้บำนาญกี่บาท

นี่คือจุดที่หลายคนคำนวณแล้วเห็นว่าคุ้ม สูตรคำนวณบำนาญรายเดือนของข้าราชการคือ อายุราชการคูณด้วยเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แล้วหารด้วย 50 โดยต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด ข้าราชการที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 5 ปีสุดท้าย 30,000 บาท และรับราชการมา 35 ปี จะได้บำนาญ 30,000 × 35 ÷ 50 = 21,000 บาทต่อเดือน ไปตลอดชีวิต โดยไม่ต้องทำงานอีกต่อไป

นอกจากบำนาญรายเดือน ยังได้รับเงินก้อนจากกองทุน กบข. ซึ่งประกอบด้วยเงินสะสมที่ถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือนที่ 3% และเงินสมทบที่รัฐให้อีก 3% พร้อมผลประโยชน์จากการลงทุน และยังมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังเกษียณอีกด้วย

ทำไมคนถึงยอมจ่ายแสนเพื่อโกง?

จุดเด่นของงานราชการคือความมั่นคงในอาชีพ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์หลังเกษียณ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงระยะยาวมากกว่าการเติบโตของรายได้แบบรวดเร็ว

เมื่อบวกรวมทุกอย่าง ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว ค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการที่อยู่อาศัย ไปจนถึงบำนาญที่จ่ายตลอดชีวิต มูลค่าที่แท้จริงของงานราชการจึงสูงกว่าตัวเลขเงินเดือนในสลิปมาก นี่คือเหตุผลที่ มีรายงานมาตลอดว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้รับบรรจุข้าราชการ

ขบวนการโกงสอบท้องถิ่นปี 2568 เรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไป และสูงถึง 700,000–800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ตัวเลขนี้สะท้อนว่าผู้คนประเมินแล้วว่าจ่ายก้อนใหญ่ครั้งเดียว ยังคุ้มกว่าทำงานเอกชนไปตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม ข้าราชการที่ทุจริตสอบมีความเสี่ยงสูงมาก ข้าราชการที่จ่ายเงินแล้วได้รับการบรรจุผ่านขบวนการทุจริต อาจถูกยกเลิกผลการสอบและถูกดำเนินคดี นอกจากนี้เงินเดือนข้าราชการยังปรับขึ้นช้า โครงสร้างตำแหน่งแออัด และการเติบโตในสายอาชีพขึ้นกับระยะเวลาและการเมืองภายในองค์กรมากกว่าผลงาน

ผลตอบแทนที่แท้จริงของข้าราชการจึงไม่ได้อยู่ที่เงินเดือน แต่อยู่ที่ความมั่นคงแบบที่งานเอกชนไม่มีให้ คือนอนหลับได้โดยไม่กังวลว่าจะถูกให้ออกพรุ่งนี้ และมีรายได้ทุกเดือนหลังเกษียณไปจนวันสุดท้ายของชีวิต

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 11:10 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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