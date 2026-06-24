สอบแม่ฝรั่งเศส ลืมลูก 4 ขวบ และ 2 ขวบ บนรถท่ามกลางคลื่นความร้อน สุดท้ายลูกดับ
ตำรวจสอบแม่ฝรั่งเศส อ้างลืมลูก 4 ขวบ และ 2 ขวบ บนรถท่ามกลางคลื่นความร้อน ร้อนทะลุ 40 องศาเซลเสียส สุดท้าย 2 ลูกดับ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน เว็ปไซต์ Mirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนเหตุการณ์ที่แม่วัย 33 ปีถูกลืมลูกวัย 4 ขวบ และ 2 ขวบบนโลก เป็นเหตุให้ลูกทั้งสองคนเสียชีวิต สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่คาร์เพนทราส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพื้นที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรง อุณหภูมิพุ่งทะลุ 40 องศาเซลเซียส
โดยแม่วัย 33 ปีได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอลืมลูกไว้ในรถขณะลงไปซื้อของ พร้อมกล่าวว่าลูกเธอขังตัวเองไว้ในรถ หลังจากที่ทั้งสองขึ้นไปบนรถโดยแม่ไม่รู้
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเพิ่มเติม และได้สอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในคดีฆาตกรรม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าคลื่นความรู้น่าจะเป็นสาเหตุการตายของหนูน้อยทั้งสองคน
ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อน โดยในประเทศฝรั่งเศสนั้นหลายเมืองต้องเจอกับอุณหภูมิสูงทะลุ 40 องศาเซลเซียส โดยทางการคาดว่าสภาพอากาศที่โหดร้ายนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์
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