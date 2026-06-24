สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตถวาย “สมเด็จพระสังฆราช” ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา
สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เป็นพระกุศลถวาย “สมเด็จพระสังฆราช” ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26-28 มิ.ย. นี้
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมสร้างทานบารมี ด้วยการสละโลหิต ต่อชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศ ในโครงการ “เมตตามหากุศล ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2569
พร้อมทั้ง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วัด และสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระกุศลให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์และพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรฯ
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Stations) 7 แห่ง ได้แก่ สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาบางแค บางกะปิ งามวงศ์วาน ท่าพระ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า “อัมพร ประสัตถพงศ์” ฉายา อมฺพโร ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”
นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงได้รับการยกย่องในด้านความซื่อสัตย์ เด็ดขาด ตรงไปตรงมา อีกทั้ง ทรงมีวัตรปฏิบัติความสมถะเรียบง่าย เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศตนเพื่องานด้านพระศาสนาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
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