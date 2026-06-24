ข่าวการเมือง

“ป้อม ภาวุธ” แจงคดี Forex ยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์ ไม่เคยเชิญใครลงทุน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:39 น.
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ป้อม ภาวุธ แจงคดี Forex ยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับสแกมเมอร์ ไม่เคยเชิญใครลงทุน Forex เป็นแค่หนึ่งในลูกค้าที่เปิดพอร์ตเทรดตามปกติ

นาย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจง หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีขบวนการลงทุน Forex ว่า “ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจและอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ

ย้ำก่อนนะครับ ผมไม่เกี่ยวข้องกับ สแกมเมอร์, ไม่ได้ทำธุรกิจ Forex, ไม่เกี่ยวข้องขบวนการแชร์ลูกโซ่ และ ขบวนการแก็งค์ธุรกิจข้ามชาติใดๆ

1. ผมคือหนึ่งใน “ลูกค้า” ที่เปิดพอร์ตเทรดทองคำกับ QRS ตามปกติครับ ซึ่งเท่าที่ทราบเค้ามีลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก

2. จากภาพที่แชร์กันในสื่อออนไลน์กับความสัมพันธ์ของผมกับผู้บริหาร QRS คืออย่างที่ย้ำไป ผมคือนักเทรดคนหนึ่งเท่านั้นครับ ปกติจะมีงานพบปะนักเทรดกันอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว ดังนั้นการถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ถือเป็นเรื่องปกติที่หลายๆ ท่านก็ถ่ายกัน แต่อาจจะเพราะเป็นผมเลยถูกจับจ้องเป็นพิเศษ

3. จากคลิปที่เผยแพร่อยู่ ผมขอชี้แจงว่า วันนั้นผมเข้าไปร่วมงานในฐานะ “นักเรียน” เพื่อศึกษาเทคนิคการดูกราฟ ผมไม่เคยไปเป็นผู้สอน และไม่เคยชักชวนใคร ส่วนคลิปที่เห็นกัน เป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวทั่วไป “ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือเชิญชวน” ให้ใครมาสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ไหนทั้งสิ้นครับ

4. การเทรดทองที่นี่จะมีคะแนนสะสม (Reward Points) ก็เหมือนเวลาเราไปซื้อสินค้าแล้วมีแต้มแจก แล้วนำไปแลกของได้ คล้ายกัน ผมนำแต้มจากยอดเทรดไปแลกทริปเดินทางไปต่างประเทศตามเงื่อนไขของระบบครับ

ในส่วนของข้อสงสัยอื่นๆ ขณะนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างรอเอกสารจากสถาบันการเงิน ยืนยันว่าเมื่อเอกสารพร้อม ผมจะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI โดยตรง อย่างแน่นอน”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มิ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 10:39 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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